Fiorentina-Benfica è il terzo test della tournée americana della nuova viola di Commisso e Montella. Dopo la vittoria con il Chivas e la sconfitta con l’Arsenal, con tanti giovani in campo, stanotte alle 2 italiane, orario del calcio d’inizio, si inizierà ad intravedere l’ossatura “vera” dei toscani. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Federico Chiesa che dovrebbe essere schierato in campo anche se non dall’inizio.

I toscani lo vanno ripetendo da tempo, il gioiellino resta nonostante in molti negli ultimi tempi scrivono della richiesta dello stesso giocatore di volare verso la Juventus. I discorsi di mercato questa notte lasceranno spazio al campo da cui si attendono segnali importanti anche per quello che riguarda Simeone, il probabile centravanti del tridente di Montella che schiererà una squadra ancora una volta imbottita di ragazzi giovani.

Fiorentina-Benfica: le possibili scelte di Montella

Fiorentina-Benfica sarà la gara del ritorno di alcune delle pedine fondamentali del nuovo progetto viola. Rispetto ai precedenti incontri di ICC, in cui la squadra era composta praticamente da soli ragazzi, oggi oltre a Chiesa tornerà a disposizione Milenkovic per rinforzare la difesa ma anche il laterale destro non sarà titolare. Nell’undici viola in campo dal primo minuto ci dovrebbe essere Dragowski in porta, protetto dalla coppa centrale formata da Ceccherini e Ranieri: il giovane è stato elogiato ieri dal proprio tecnico in conferenza stampa e in effetti è una delle sorprese più belle del precampionato della Fiorentina.

Sugli esterni Venuti a destra con Biraghi dall’altra parte. Nel 4-3-3 viola a centrocampo potrebbe esserci qualche novità rispetto alla sfida con l’Arsenal. Benassi dovrebbe tornare a fare la mezzala abbandonando il ruolo di terzo attaccante, Saponara potrebbe finire in panchina con Zurkowski al suo posto mentre Cristoforo è un serio candidato alla partenza da titolare. Il tridente offensivo dovrebbe vedere Simeone in mezzo con Vlahovic da una parte e dall’altra il giovane Sottil.

Il figlio d’arte già l’anno scorso era nel giro della prima squadra, ha talento da vendere e anche in ICC ha già fatto vedere cose ottime. Dall’altra parte della barricata ci sarà un Benfica orfano della stellina Joao Felix, volato all’Atletico Madrid per l’iperbolica cifra di 120 milioni di euro. L’attacco farà perno sull’ex di turno Seferovic mentre in difesa l’osservato speciale sarà Ruben Dias ormai da mesi nel mirino di tantissimi club di prima fascia europei.

Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Fiorentina-Benfica:

Fiorentina (4-3-3) DRagowski, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic.

Benfica (4-4-2) Vlachodimos, Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares, Pizzi; Fiorentino, Applet, Cervi; Seferovic, De Tomas.

Dove vedere Fiorentina-Benfica in diretta streaming e tv

Fiorentina-Benfica sarà trasmessa in diretta streaming e in tv su Sportitalia. La International Champions Cup è una esclusiva del canale tematico visibile in chiaro, e quindi aperto a tutti, al numero 60 del digitale terrestre.

Per chi volesse gustarsi ogni attimo della partita, nonostante la tarda ora, da smartphone, pc e tablet ci sarà la possibilità di seguire lo streaming attraverso il sito sportitalia.com. L’investimento fatto dal canale inizia a dare i suoi frutti, solo per Juventus-Tottenham si sono collegati 2,5 milioni di tifosi, il piatto forte sarà oggi alle 13,30 con il derby d’Italia tra bianconeri e Inter sempre in diretta ed esclusiva su Sportitalia.

Quote scommesse e pronostico della gara

Fiorentina-Benfica è inquadrata dai bookmaker con un pronostico tutto a fare della squadra lusitana. Le sorprese nei test amichevoli dell’estate sono però dietro l’angolo anche perché le condizioni fisiche delle squadre sono sempre abbastanza precarie e dipendono molto dai carichi di lavoro. Montella ieri in conferenza stampa ha detto che ha visto i suoi piuttosto stanchi dopo gli allenamenti e i lunghi viaggi per partecipare alle gare di ICC. Così la vittoria del Benfica è quotata delle agenzie di scommesse abbastanza bassa con Snai che arriva a 1,65 e Plametwin che si arrampica fino a 1,8. Il pareggio è bancato tra i 3,9 di Willim Hill e i 4 di Eurobet mentre il successo dei viola è quotato addirittura a 4,25 da Snai e a 4 da Betway. Tutte le agenzie intravedono il successo delle aquile ma attenzione perché Fiorentina-Benfica sembra aperta a tutti i risultati.