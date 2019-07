Sono giorni davvero caldi per il Calciomercato in casa Juventus. Nonostante siamo ancora agli inizi del mese di luglio, il club bianconero si è già mosso in anticipo per rinforzare la propria squadra. Già ufficiali gli arrivi a parametro zero di due campioni, i centrocampisti Rabiot e Ramsey, oltre a quello di Luca Pellegrini, terzino sinistro di belle speranze (che probabilmente andrà in prestito). Ma altre mosse paiono attendere il club bianconero. Facciamo il punto sui rumors delle ultime ore.

Chi può arrivare in casa Juventus

La rosa di Maurizio Sarri ha ancora bisogno di qualche innesto per poter essere più competitiva e ci sono dei giocatori che sarebbero nel mirino del club da tempo. Prima di tutto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni la firma di Gigi Buffon. Il portiere, che torna alla Juventus dopo una parentesi al Psg, dovrebbe vestire i panni del 'secondo' di lusso alle spalle di Szczesny e chiudere così nel migliore dei modi la sua carriera nel club dove è diventato uno dei migliori estremi difensori del mondo.

Un altro innesto nel reparto centrale dovrebbe essere Demiral, turco che lo scorso anno si è messo in evidenza con la maglia del Sassuolo. E poi rimane sempre in piedi la pista de Ligt, per quello che sarebbe davvero un grandissimo colpo, visto che si andrebbe ad ingaggiare uno dei più giovani e forti centrali che ci sono in circolazione.

Il nodo principale riguarda la fascia destra. Cancelo pare essere sul piede di partenza e dunque occorrerà un giocatore di spessore per sostituirlo.

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e per questo motivo pare abbia già individuato dei possibili sostituti. Il primo nella lista è Trippier, terzino destro di spinta che nelle ultime stagioni ha giocato con il Tottenham. Ma non sono da escludere nemmeno le ipotesi Darmian e Hysaj, quest'ultimo conosce bene i meccanismi difensivi di Sarri.

Probabili un colpo a centrocampo e uno in attacco

Anche se sono già arrivati dei grandissimi centrocampisti, la Juventus, e soprattutto i suoi tifosi, hanno un sogno.

Quello di rivedere Paul Pogba vestire la maglia bianconera. Il francese milita nel Manchester United ed è difficile ipotizzare quale sarà il suo futuro. Al momento oltre alla Juventus è forte su di lui anche l'interesse del Real Madrid di Zidane. E in attacco? L'obiettivo primario del club torinese è quello di arrivare a Federico Chiesa, stella della Fiorentina. Un esterno offensivo che può coprire entrambe le fasce e che è molto abile nella fase conclusiva.

I viola del nuovo patron Commisso però non sembrano intenzionati a farlo andare via. E poi rimane pure la suggestione Icardi. Il centravanti argentino non sembra essere uno dei perni dell'Inter di Antonio Conte e per questo motivo potrebbe anche decidere di cambiare aria. Il calciomercato è appena agli inizi e la sensazione è che i botti debbano ancora arrivare.