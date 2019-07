La Juventus potrebbe regalare altri importanti acquisti per la prossima stagione: non ci riferiamo solo a De Ligt (settimana prossima potrebbe concretizzarsi la trattativa con l'Ajax), ma anche a qualche altro investimento importante per il centrocampo ed il settore avanzato. Sarà però necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali acquisti e i probabili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

L'arrivo in bianconero di Ramsey e Rabiot sembrerebbe aver quindi completato il centrocampo bianconero, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'Libero', la Juventus sarebbe interessata ad un ulteriore rinforzo per la mediana: il 'sogno' di mercato resta Paul Pogba, che ha manifestato la sua volontà di lasciare il Manchester United. Real Madrid e Juventus sarebbero interessate, mentre il francese, durante la festa di addio al calcio di Barzagli, avrebbe manifestato la volontà alla dirigenza bianconera di ritornare alla Juventus.

La trattativa sembrerebbe però difficile considerando la valutazione del giocatore e il notevole ingaggio che percepisce a stagione ma secondo Libero i bianconeri potrebbero giocare una carta molto importante per convincere il Manchester United.

Libero, Dybala per arrivare a Pogba

Secondo il noto giornale italiano, la Juventus, pur di arrivare a Paul Pogba, potrebbe inserire nella trattativa Paulo Dybala. Nonostante la stima manifestata da Maurizio Sarri durante la sua conferenza stampa di presentazione, l'argentino potrebbe essere 'sacrificato' dalla dirigenza bianconera per arrivare al centrocampista francese.

La valutazione di Pogba è di circa 150 milioni di euro, una somma che solo cash la Juventus non riuscirebbe a coprire per motivi finanziari. Ecco allora che la dirigenza bianconera avrebbe pensato di inserire Paulo Dybala come contropartita tecnica (la Juventus lo valuta almeno 80 milioni di euro), presentando quindi un'offerta al Manchester United di 70 milioni di euro più Dybala. Resta una trattativa di difficile realizzazione, anche perché il Real Madrid è interessato al giocatore e potrebbe offrire al Manchester United il gallese Gareth Bale pur di arrivare al nazionale francese.

Il mercato della Juventus

Più probabile quindi per la Juventus un ulteriore investimento per il settore avanzato, soprattutto in caso di cessione di Higuain e Mandzukic. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare la volontà bianconera di arrivare ad Icardi, aspettando però fine mercato ma è più probabile un'offerta per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.