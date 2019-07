In questo momento tutte le attenzioni della Juventus sembrano rivolte sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri qualche giorno fa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax da 55 milioni più 10 di bonus. Al momento essa non sembra essere sufficiente e dunque la trattativa va avanti, anche perché la Juve può contare sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Adesso resta solo da capire quali saranno le tempistiche, ma i campioni d'Italia vorrebbero chiudere l'affare al più presto anche perché così De Ligt potrebbe andare in ritiro con i nuovi compagni.

L'intenzione della Juve sarebbe quella di avere il giocatore già a disposizione di Sarri per il raduno di mercoledì.

Pubblicità

Pubblicità

Raiola continua a trattare con l'Ajax

La Juventus e Matthijs De Ligt avrebbero ormai raggiunto un accordo e il difensore sarebbe intenzionato a trasferirsi a Torino. Adesso le due società dovranno trovare un accordo sul prezzo del cartellino dell'olandese. La Juve resta fiduciosa di poter arrivare a De Ligt. Stando a quanto afferma Tuttosport, la volontà dei bianconeri sarebbe quella di vedere il giocatore a Torino già la prossima settimana, anche perché mercoledì 10 i bianconeri riprenderanno la preparazione. Per questo motivo Mino Raiola agente di De Ligt starebbe continuando a trattare con l'Ajax per trovare l'intesa definitiva, cercando la giusta formula che possa accontentare tutti.

Pubblicità

Perciò non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se il giocatore riuscirà ad essere già a disposizione di Maurizio Sarri per il ritiro di mercoledì.

La Juve si è assicurata Demiral

La Juventus, in queste settimane, intanto ha lavorato e sta lavorando per rinforzare la difesa. I bianconeri per rendere il reparto arretrato ancora più solido si sono assicurati Merih Demiral. Il difensore arriva dal Sassuolo e la Juve ieri ha ufficializzato il suo ingaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Demiral si è legato ai bianconeri fino al 2024.

Dunque il reparto arretrato della Juve sta cambiando, ma ripartirà soprattutto da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il numero 19 juventino nei giorni scorsi è stato accostato al Psg, ma lui sembra essere totalmente concentrato sulla Juve e nelle ultime ore sul suo profilo social sta condividendo molte immagini che lo ritraggono mentre si allena anche se è in vacanza. Stamattina, Bonucci ha postato un video che lo raffigura mentre si allena e a commento di questi video ha aggiunto il motto tipico della Juve: "Fino alla fine".

Chissà che questo non sia un indizio sul suo futuro e che chiuda definitivamente la porta alle voci che lo vorrebbero lontano da Torino. Quello che è certo è che Bonucci, al raduno della Juve di mercoledì, si presenterà già in forma smagliante, visto che si sta allenando anche mentre è ancora in vacanza.