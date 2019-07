La Juventus, oltre a pensare agli acquisti, sta lavorando anche per alcune cessioni in particolare nel reparto avanzato. Infatti, i bianconeri per rinforzare il loro reparto avanzato starebbero pensando a Mauro Icardi. La Juve, però, prima di arrivare al bomber argentino dovrà cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. La situazione più spinosa sembra essere quella del Pipita che vorrebbe restare a Torino. Per questo motivo qualche giorno fa Fabio Paratici è volato ad Ibiza per incontrare Wanda Nara proprio per parlare di Mauro Icardi.

Il ds bianconero avrebbe chiesto alla moglie e agente del bomber argentino di aspettare prima di accettare qualche offerta, visto che la Juve cercherà di cedere alcuni dei suoi attaccanti e poi affonderebbe il colpo proprio per arrivare all'ex giocatore della Sampdoria. Dunque il futuro di Icardi sarebbe inevitabilmente collegato a Higuain e Mandzukic.

La Juve cerca di cedere alcuni giocatori

Per la Juve saranno settimane molto importanti anche sul fronte uscite.

Infatti, nè Gonzalo Higuain nè Mario Mandzukic sembrano rientrare nei piani di Maurizio Sarri. Per questo motivo Fabio Paratici è al lavoro per cederli e per arrivare a Mauro Icardi. Il Pipita, però, vorrebbe restare in bianconero e si starebbe allenando duramente per arrivare al raduno al top della forma. Higuain vorrebbe riuscire a convincere Sarri a trattenerlo. Le intenzioni della Juve, però, sarebbero altre visto che vorrebbe arrivare a Mauro Icardi. Inoltre, i bianconeri sarebbero disposti a cedere Higuain alla Roma, ma l'argentino in Italia vorrebbe indossare solo la maglia bianconera perciò sarà una situazione molto intricata che andrà monitorata per capire come potrà evolvere.

Inoltre, la Juve deve fare i conti anche con il fatto che Icardi ha diversi estimatori e fra questi ci sarebbe il Napoli, che vorrebbe conoscere l'argentino trasferirsi in azzurro. Proprio per tenere alla larga la concorrenza, Fabio Paratici è volato a Ibiza per parlare con Wanda Nara: le avrebbe detto di avere pazienza e aspettare che i Campioni d'Italia sblocchino alcune trattative in uscita.

I bianconeri continuano a lavorare per De Ligt

La Juventus, oltre a pensare alle cessioni, è sempre attiva sul fronte Matthijs De Ligt. Infatti, i bianconeri avrebbero un accordo con l'olandese e forti di questa intesa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax, un'offerta non ritenuta soddisfacente dagli olandesi.

Infatti, i lancieri vorrebbero un po' di più dei 55 milioni più 10 di bonus offerti dalla Juve. Le parti però continuano a trattare per trovare un accordo definitivo e che possa soddisfare tutti.