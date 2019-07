Prime due settimane di Calciomercato estivo da vero e propri protagonista per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo aver formalizzato gli acquisti di Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, si appresterebbe ad aggiungere un altro tassello importante a centrocampo nello scacchiere di mister Carlo Ancelotti. Si tratta del giovane e talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Eljif Elmas, giocatore macedone classe 1999 che si è distinto parecchio in terra turca e sarebbe dunque pronto a sbarcare nel calcio che conta.

Secondo quanto si apprende dal noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, infatti, mancherebbero soltanto la firma per ufficializzare il trasferimento del giocatore a Napoli. L'accordo col giocatore sarebbe dunque totale, così come quello col club turco che si sarebbe lasciato convincere dall'offerta partenopea per lasciar partire il suo gioiellino.

A breve potrebbe essere ufficializzato il trasferimento

A conferma che la trattativa tra i due club sia a buon punto e vicinissima alla conclusione, secondo Di Marzio, c'è anche il fatto che il giocatore non è stato convocato dal suo attuale club per l'amichevole contro il Bulsapor.

Ulteriori conferme arrivano anche dalla Gazzetta dello Sport che, nell'edizione cartacea di oggi 14 luglio, spiega come ormai ci siano solamente alcuni dettagli da limare prima di definire l'acquisto di Elmas. Molto probabilmente, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nelle prossime ore raggiungerà Istanbul per mettere il nero su bianco definitivo.

Possibili obiettivi per l'attacco: Rodrigo del Valencia e Lozano del PSV

Dalle prime indiscrezioni, pare che l'accordo tra il Napoli ed il Fenerbahce sia stato trovato sulla base di sedici milioni di euro più due di bonus.

Nelle prossime ore, quindi, potrebbero esserci le visite mediche per il giocatore e subito dopo potrebbe arrivare l'annuncio che ufficializzerà Eljif Elmas come un nuovo calciatore del Napoli. Nel frattempo si continua a lavorare anche per l'attacco e, oltre al solito James Rodriguez, si starebbero seguendo altre due piste: Rodrigo del Valencia e Lozano del PSV, due giocatori che piacciono molto a Carlo Ancelotti.

Se per il primo, però, sembra esserci qualche difficoltà in più, il giocatore messicano del PSV sembra l'operazione più semplice da chiudere. In ogni caso ci sarà bisogno di mettere a segno anche delle operazioni in uscita per raggiungere il tesoretto necessario da reinvestire.