Il Calciomercato europeo, dopo i clamorosi acquisti di Hazard da parte del Real Madrid, di Griezmann da parte del Barcellona e di De Ligt, nuovo arrivo alla Juventus, potrebbe regalare altre sorprese importanti. Si attendono ad esempio novità su Pogba, che vorrebbe lasciare il Manchester United mentre la società inglese vorrebbe rinnovare il contratto del suo centrocampista e soprattutto su Neymar, che come è noto dovrebbe essere sul piede di partenza con il Paris Saint Germain ed il papà procuratore avrebbe già parlato con diverse società europee per sondare il terreno per un eventuale trasferimento.

Restando sempre nei top club europei, uno dei club più blasonati è sicuramente il Real Madrid, che dopo aver ufficializzato importanti acquisti, deve risolvere alcune grane cessioni. Su tutte spiccherebbe quella di Gareth Bale, punta gallese che oramai non rientra più nei progetti tecnici del tecnico Zidane. In una recente intervista, il francese ha sottolineato la possibile cessione di Bale, sperando in una conclusione definitiva, definendola la soluzione migliore per il giocatore e per il Real Madrid.

Come è noto infatti, ci sarebbe lo Jiangsu Suning interessata al gallese, la società cinese sarebbe disposta a ricoprire d'oro Bale con uno stipendio annuale di 52 milioni di euro. Arrivano però importanti smentite da parte dell'agente del giocatore Barnett.

L'agente di Bale smentisce la sua cessione

Le recenti dichiarazioni dell'agente sportivo di Bale, Barnett, non faranno piacere alla dirigenza ed al tecnico del Real Madrid Zidane, in quanto ha smentito la possibile cessione del gallese.

L'agente ha infatti confermato che il giocatore ha ancora tre anni di contratto con la società spagnola e che un eventuale trasferimento deve essere valutato in primis dal gallese: in poche parole la destinazione deve essere gradita dal giocatore. Una situazione che quindi potrebbe complicare il mercato del Real Madrid, che deve necessariamente sfoltire una rosa ricca di giocatori.

Il mercato del Real Madrid

Come dicevamo, i prossimi acquisti del Real Madrid potrebbero passare da alcune cessioni pesanti: si attendono novità dal fronte Gareth Bale, ma la dirigenza spagnola vorrebbe cedere anche Isco, che difficilmente sarà titolare dato l'acquisto di Hazard dal Chelsea.

Il tecnico Zidane si aspetta il grande investimento a centrocampo: interessa, come è noto, il francese del Manchester United Paul Pogba, valutato dalla società inglese oltre 120 milioni di euro. Proprio il notevole prezzo richiede delle cessioni, considerando gli ingenti investimenti già effettuati dal Real Madrid. D'altronde anche la società spagnola dovrà attenersi alle regole del Fair Play Finanziario.