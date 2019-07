Il mercato del Milan starebbe per inserire un altro tassello al mosaico che lentamente prende forma. Dopo l'arrivo di Krunic, sarebbe davvero a un passo l'acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid. Il terzino ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro specializzato rossonero e adesso si aspetta solo che venga ufficializzato il suo arrivo.

In giornata ci sarebbe stato anche l'avvicinamento del Milan alla Fiorentina per il centrocampista Veretout. Secondo le indiscrezioni i rossoneri starebbero cercando di inserire nella trattativa anche Cutrone e Biglia.

Pubblicità

Pubblicità

La formula per Theo Hernandez

I rossoneri avrebbero strappato quindi l'accordo con il Real Madrid per acquistare il terzino francese classe '97. La formula dovrebbe essere quella dell'arrivo in prestito con un obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 20 milioni di euro. Dunque un rinforzo di caratura internazionale che dovrebbe andare ad occupare la sua posizione sulla fascia sinistra della squadra di mister Giampaolo.

Con l'arrivo del nuovo terzino potrebbe non esserci più spazio in rossonero per Ricardo Rodriguez, che potrebbe quindi essere messo sul mercato. Secondo il portale Transfermarkt la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro.

Pubblicità

Milan su Veretout, proposto Cutrone ai viola

Secondo le indiscrezioni, la dirigenza milanista avrebbe messo gli occhi sul giocatore della Fiorentina Jordan Veretout. Per convincere i toscani, i rossoneri si sarebbero spinti a mettere sul piatto anche il cartellino dell'attaccante Patrick Cutrone. Sul giocatore viola ci sarebbe anche la concorrenza della Roma.

Il giovane attaccante rossonero sarebbe molto ambito in serie A, avendo dimostrato abbondantemente di essere un giovane dalle prospettive più rosee, mentre il centrocampista francese è reduce da una stagione davvero positiva con la maglia viola. Lo scambio dunque sembrerebbe essere un ipotesi da non scartare per le due società.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Fiorentina

Anche Biglia potrebbe essere inserito nella trattativa

Secondo alcune fonti, oltre a Cutrone i rossoneri potrebbero cercare di inserire anche Lucas Biglia in una maxi operazione. Il costo del suo ingaggio starebbe indirizzando la dirigenza verso la cessione, con il centrocampista argentino che potrebbe diventare quindi il sostituto naturale di Veretout in viola. I 3.5 milioni netti a stagione e il contratto in scadenza il prossimo anno potrebbero essere due motivi importanti per spingere il Milan verso la cessione del giocatore reduce da una stagione altalenante e ricca di infortuni.

Alla Fiorentina l'argentino potrebbe ritrovare una dimensione a lui più favorevole e ripetere le fortunate stagioni giocate con la maglia della Lazio.