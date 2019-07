La Juventus, dopo gli anni bui di Calciopoli e del Post Calciopoli, è ritornata ed essere una delle società riferimento a livello europeo. Se nel 2009 Di Natale rifiutava i bianconeri per restare all'Udinese (ma anche perché il progetto bianconero non convinceva) dopo dieci anni la Juventus si ritrova in squadra uno dei migliori se non il migliore giocatore al mondo, Cristiano Ronaldo, e tanti vogliono arrivare a Torino.

E' il caso anche di una giovane punta portoghese, Pedro Martelo, classe 1999, che l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Europeo under 19 del Portogallo. Attualmente il giocatore è di proprietà del Deportivo La Coruna e ha giocato in questa stagione con la seconda squadra del Braga. In un'intervista rilasciata a Calciomercato.com, il giovane ha affermato che, nel campionato italiano, gli piacerebbe giocare alla Juventus.

Pedro Martelo: 'In quale club di Serie A giocherei? Nella Juventus'

Il giovane Pedro Martelo, in un'intervista a Calciomercato.com, ha dichiarato che, se dovesse scegliere una squadra italiana, gli piacerebbe giocare alla Juventus con i suoi connazionali Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Inoltre il portoghese ha ribadito anche che la Serie A è uno dei campionati più belli a livello europeo, grazie soprattutto ad una grande competitività ma anche grazie alla crescita negli ultimi anni di società importanti come Juventus, Napoli ed Inter.

In merito invece ai giovani italiani, Pedro Martelo ha sottolineato come uno dei più forti è sicuramente Kean, che ha dimostrato anche l'anno scorso nella finale dell'Europeo under 19 di essere di essere un prospetto molto importante per il calcio italiano, entrando a partita in corso e realizzando due gol che però non furono decisivi per la vittoria dell'Italia. A proposito della punta della nazionale italiana, il 31 luglio effettuerà la visite mediche e la firma del contratto con l'Everton, un trasferimento da 30 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 40 milioni di euro. Un'ottima plusvalenza per la Juventus, che potrebbero riservarsi un una prelazione in caso di cessione da parte dell'Everton di Kean.

Chi è Pedro Martelo

Padro Martelo è una punta classe 1999, nazionale under 20. Nell'under 19 ha realizzato 3 gol in 7 presenze mentre nell'under 20 ben 7 gol con 9 presenze. Inizia la sua carriera nel Benfica, per poi trasferirsi nel 2016 al Deportivo La Coruna. Ha giocato nella seconda squadra della società galiziana e a gennaio 2019 si è trasferito in prestito per sei mesi alla seconda squadra del Braga, nel campionato portoghese.

Nell'under 20 il giocatore è compagno di squadra di Raphael Leao, giovane punta che a breve dovrebbe essere ufficializzata dal Milan. L'ex Lilla infatti una volta effettuate le visite mediche firmerà il contratto con la società milanese.