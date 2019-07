La Juventus riprenderà la preparazione fisica martedì 30 luglio, Sarri potrà contare anche sui giocatori non partiti per la tournée asiatica, inoltre a breve ritorneranno i giocatori che sono ancora in vacanza. Uno di questi è Paulo Dybala, che fino ad inizio luglio è stato impegnato nella Coppa America con la sua Argentina. Il 10 bianconero è stato decisivo nella finale del terzo posto, grazie ad un bel gol.

Come è noto ha molto mercato, piace soprattutto in Inghilterra, con Manchester United e Tottenham che sarebbero pronte a fare un'offerta. Proprio il manager della società londinese Pochettino apprezza molto le qualità dell'argentino, e lo ritiene il rinforzo ideale per il settore avanzato del Tottenham. Si attende il ritorno dalle vacanze di Dybala, che dovrà confrontarsi con la dirigenza ed eventualmente valutare l'offerta. La società inglese potrebbe offrire anche 100 milioni per l'argentino, una somma che potrebbe essere utile per investire sul centrocampista offensivo che interessa alla Juventus, ovvero Federico Chiesa.

Juventus, si attende l'incontro fra Dybala e dirigenza bianconera

Settimana importante per Dybala: il giocatore rientrerà dalle vacanze, e considerato l'interesse di molte società inglesi, potrebbe valutare insieme alla Juventus le eventuali offerte. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore apprezzerebbe la permanenza a Torino, ma molto dipenderà anche dal confronto con il nuovo tecnico Maurizio Sarri, che non ha nascosto la stima nei confronti del 10 bianconero.

L'eventuale cessione di Dybala potrebbe essere utile, insieme alle altre possibili (anche Higuain, Mandzukic e Kean potrebbero partire), per garantirsi un tesoretto da investire poi sul mercato. Alla dirigenza bianconera interessa, oltre a Chiesa, anche la punta dell'Inter Icardi, che come è noto oramai è fuori rosa nella società di Suning. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento di Dybala per arrivare alla punta del Manchester United Lukaku, che interessa anche all'Inter.

Il mercato della Juventus

Resta la necessità della Juventus di cedere qualche esubero, in particolar modo potrebbero partire Perin, che interessa all'Aston Villa, Joao Cancelo, che piace al Manchester City e i centrocampisti Khedira e Matuidi.

Il tedesco piace in Inghilterra, in particolar modo al Wolverhampton, mentre il nazionale francese potrebbe ritornare al Paris Saint Germain. La Juventus lo valuta intorno ai 25 milioni di euro, dalla sua cessione potrebbero arrivare ulteriori soldi da investire sul mercato. Infine, come dicevamo, il settore avanzato potrebbe essere rivoluzionato: Higuain piace alla Roma, Mandzukic interessa al Borussia Dortmund mentre Kean potrebbe decidere di trasferirsi all'Everton, con la società inglese che potrebbe offrire 35 milioni di euro.

La Juventus però si riserverebbe il diritto di riacquisto.