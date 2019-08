L'annata calcistica è iniziata in tutta Europa, ma il mercato, tranne che in Premier League, non ha ancora chiuso i battenti, infatti il gong è previsto per il 2 settembre. Molti giocatori all'alba del 3 settembre potrebbero indossare altre maglie rispetto a quelle odierne e tra questi potrebbe esserci Emre Can ed altri bianconeri. La priorità della Juventus in questa ultima tranche della campagna acquisti è sfoltire la rosa cedendo soprattutto coloro i quali non rientrano nei piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri.

Lavori in corso per la cessione di Can

Sabato alla prima di campionato Can è rimasto in panchina, mossa prevedibile, visto che da più giorni, secondo Tuttosport, Fabio Paratici sarebbe a stretto contatto con il Barcellona per cercare di scambiare il tedesco, di origini turche, con Ivan Rakitic. La pista catalana non sarebbe l'unica percorribile per la cessione dell'ex Liverpool perché interesserebbe anche a Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

Il ds bianconero starebbe valutando tutte le opzioni per capire quale sia la più consona alla società e al giocatore. In ogni caso la vendita del centrocampista per il fatto che è stato ingaggiato un anno fa con la formula del parametro zero, darebbe vita ad una buona plusvalenza. Blaise Matuidi, in scadenza di contratto nel 2020, pur avendo giocato la gara al Tardini contro il Parma dal fischio d'inizio, rimarrebbe in bilico.

Su Mandzukic e Miranda

Altra pedina considerata partente, fin dall'inizio del mercato, è Mario Mandzukic che sabato ha seguito la gara da spettatore. Il gigante croato, insostituibile per Massimiliano Allegri, sarebbe completamente antitetico alla nuova filosofia di gioco, ma dovendo lasciare il club di Agnelli vorrebbe terminare la sua carriera in una squadra che partecipi alla Champions League, infatti ha declinato l’offerta del Manchester United.

Il numero 17 bianconero starebbe aspettando una proposta dal Bayer Monaco sulla cui panchina c’è il connazionale Niko Kovac, suo grande estimatore. La dirigenza bavarese però non vedrebbe Mandzukic allo stesso modo del tecnico per cui sarebbe fredda ad intavolare una trattativa con i torinesi per acquistarlo. Altro club gradito a Super Mario potrebbe essere il Barcellona, come pista ancora praticabile.

La dirigenza della Continassa starebbe trattando con i catalani per Miranda che avrebbe voluto scambiare con il croato, ma vista la feroce concorrenza dello Schalke 04, si starebbe cercando una formula alternativa per accaparrarsi il diciannovenne terzino sinistro. Al momento i tedeschi sarebbero in vantaggio sugli italiani. Dallo scenario fin qui presentato, questi ultimi giorni di Calciomercato prometterebbero un finale intenso e misterioso per la Juventus.