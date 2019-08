Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio secco di attaccanti, ovvero Paulo Dybala per Luis Suarez.

Il giocatore argentino, infatti non rientra più nei piani della dirigenza bianconera, che ha intenzione di puntare su una prima punta di qualità e il sudamericano del Barcellona è sicuramente uno dei top tre al mondo in quel ruolo. Paratici metterebbe a segno un colpo pazzesco, nonostante l'età di Suarez, che è ormai arrivato ai trentatré anni. Il Barcellona, però, avrebbe rifiutato l'offerta del direttore sportivo bianconero, il quale, comunque, sarebbe fortemente interessato anche ad un altro giocatore del Barcellona, ovvero Ivan Rakitic. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, Paratici avrebbe fatto tre proposte al Barcellona

Ma le novità sul calciomercato della Juventus non sono finite qui. Sempre stando a quanto riporta il giornalista Tancredi Palmeri, Fabio Paratici avrebbe chiesto al Barcellona anche Ivan Rakitic, giocatore che sarebbe molto gradito al nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Sul piatto sarebbe stato messo Emre Can, per realizzare una notevole plusvalenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il Barcellona, però, avrebbe storto il naso per lo stipendio del giocatore tedesco, anche se Paratici starebbe cercando di convincere Bartomeu allo scambio. La Juventus, inoltre, avrebbe chiesto informazioni anche per quanto riguarda Ousmane Dembelé (che venne pagato ben centoventi milioni di euro due anni fa dal Borussia Dortmund), nonostante l'infortunio che lo terrà fuori almeno un altro mese e mezzo.

Paratici avrebbe proposto uno scambio secco con Dybala. Il Barcellona, tuttavia, avrebbe respinto anche questa proposta, dal momento che non riterrebbe i due giocatori sullo stesso livello e anche per il fatto che non sarebbe particolarmente interessato alle prestazioni di Paulo Dybala. Nei prossimi giorni Fabio Paratici potrebbe fare altri tentativi per portare a Torino i giocatori sopracitati. La Juventus, comunque, continua a seguire con grande attenzione la situazione relativa a Mauro Icardi, il quale ha rotto con l'Inter e ha rifiutato tutte le destinazioni, compreso il Napoli.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.