Agosto è il mese dell'asta del Fantacalcio per tanti appassionati di questo fantasy game. In attesa della prima giornata del campionato di Serie A che si giocherà il 24 e 25 agosto si cercano consigli utili per allestire la propria rosa, con la speranza di vincere ovviamente.

Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da conquistare duellando al rialzo con gli amici in quella che per molti è diventato un tradizione appuntamento estivo.

Delicata appare sempre la scelta dei difensori, che sono i giocatori che il più delle volte sono soggetti ad un malus (ammonizioni, espulsioni, autogol). Ecco perché è fondamentale riuscire a scegliere quei giocatori capaci di strappare in media sempre la sufficienza e riuscire magari a portare a casa qualche bonus. Gol o assist poco importa. Proviamo allora a fare qualche nome.

I difensori da bonus per l'asta del Fantacalcio

I difensori che riescono a trovare gol spesso sono quelli che sanno tirare molto bene le punizioni o che sanno farsi valere nel gioco aereo.

Uno di questi è Palomino dell'Atalanta, mentre nella stessa squadra bergamasca si può puntare su Hateboer, laterale che regala molti assist ai compagni. L'Inter ha tre abili saltatori come Godin, De Vrij e Skriniar e le possibilità che tutti e tre riescano a segnare almeno un gol nella prossima serie A sono molto alte. Specie il sudamericano, nuovo acquisto dei nerazzurri, in carriera ha dimostrato di essere molto prolifico sfruttando al meglio i calci piazzati dei compagni.

La Juventus di Sarri ha pure un volto nuovo come De Ligt, che sarà uno dei più combattuti all'asta non solo per il suo valore, ma anche per la sua capacità di andare a rete. Attenzione a Bruno Alves del Parma, lo scorso anno ha fatto vedere davvero grandi cose. Abile saltatore, vero, ma anche gran tiratore di calci di punizione. Ha il piede caldo, insomma, proprio come Kolarov della Roma. Il laterale sinistro è uno specialista del calcio da fermo ed è anche uno dei rigoristi dei giallorossi.

Lo scorso anno ha messo a segno la bellezza di otto reti, che per un difensore sono davvero tante. Sempre nella Roma gli appassionati di Fantacalcio punteranno su Mancini, un centrale che ha il fiuto del gol e lo ha fatto vedere anche nelle prime amichevoli stagionali.

Altri consigli in vista dell'asta? C'è il nome di Milenkovic, giocatore della Fiorentina che spinge tanto a destra e che è bravo nei colpi di testa.

Oppure quello di Izzo del Torino, altro centrale che quando va a saltare nell'area avversaria fa sempre paura, proprio come Romagnoli del Milan e Manolas del Napoli, altri giocatori che conoscono bene come si fa gol andando a saltare di testa.