La Serie A sta ormai per cominciare e dunque per molti italiani appassionati di Fantacalcio agosto sarà il mese giusto per la prima asta stagionale. In queste settimane dunque si cominciano a prendere appunti e si va a caccia di utili consigli per cercare di allestire una formazione competitiva. Nella lista dei possibili acquisti non possono mancare i rigoristi, una categoria molto ricercata. I giocatori che calciano dal dischetto hanno ovviamente molte chance di riuscire a portare a casa dei bonus, anche se il rischio dell'errore è sempre dietro l'angolo. E' consigliabile averne in rosa almeno due o tre, ma chi saranno i rigoristi della serie A 2019-20?

I probabili rigoristi

Prima di tutto è consigliabile sempre tenere d'occhio il Calciomercato, perché eventuali acquisti e cessioni potrebbero rivoluzionare la lista dei probabili tiratori dal dischetto. L'Atalanta ha due grandi esperti come Ilicic e Gomez, saranno loro due i designati di Gasperini, mentre il Bologna ha in Pulgar un vero e proprio specialista dagli undici metri. Attenzione però perché il centrocampista, stando alle ultime notizie di calciomercato, potrebbe passare alla Fiorentina.

Palacio comunque rappresenta una ottima alternativa per i felsinei. Il Brescia può contare sulla freddezza dal dischetto del bomber Donnarumma, nel Cagliari oltre allo specialista Joao Pedro adesso c'è anche Nainggolan che potrebbe essere un ottimo rigorista oltre che un grande acquisto per il Fantacalcio.

La Fiorentina per il momento potrebbe affidarsi a Chiesa, mentre nel Genoa sarà probabilmente capitan Criscito a essere il prescelto per tirare dagli undici metri.

L'Inter attende probabilmente dal mercato il successore di Icardi, per il momento sarebbe Lautaro Martinez il designato di Conte. Nessun dubbio invece sul rigorista della Juventus, che sarà Cristiano Ronaldo. Il portoghese è una macchina da gol e anche dal dischetto difficilmente fa cilecca. All'asta del Fantacalcio sarà il giocatore più combattuto.

La Lazio punterà su Immobile, nel Lecce invece Lapadula potrebbe essere la prima opzione con Mancosu come alternativa. Il Milan probabilmente concederà a Piatek la possibilità di calciare dal dischetto, ma occhio pure a Kessiè.

Quagliarella specialista dal dischetto

Tanti specialisti in casa Napoli, con Insigne e Mertens che dovrebbero essere i due prescelti di Ancelotti. In casa Parma è Bruno Alves lo specialista dei calci piazzati, nella Roma Kolarov sembra essere al momento il designato per trasformare dagli undici metri.

Lo scorso anno anche grazie ai calci di rigore ha vinto la classifica dei cannonieri, stiamo parlando ovviamente di Fabio Quagliarella, che rimane lo specialista blucerchiato.

Il Sassuolo si affiderà a Berardi, la Spal invece alla sete di gol del bomber Petagna. A proposito di bomber, nel Torino il rigorista è Belotti, mentre nell'Udinese questo compito toccherà a De Paul. Difficile dire invece chi potrebbe essere il rigorista del Verona: non è da escludere che possa essere Veloso, centrocampista dai piedi buoni.