L'asta del Fantacalcio si sta avvicinando per tante migliaia di appassionati a questo fantasy game. La Serie A 2019-20 inizierà il prossimo 24 agosto e dunque in molti sono a caccia di utili consigli in questo agosto nel quale in tanti sono già in vacanza. Si studiano le formazioni tipo sotto l'ombrellone e si continua a monitorare con costanza il calciomercato, che sarà aperto in Italia fino al prossimo 2 settembre.

Non ci sono solo gli attaccanti a fare la differenza al Fantacalcio, ma anche i centrocampisti. Soprattutto quelli che riescono a portare a casa non solo dei voti alti, ma anche gol e assist a ripetizione. Ce ne sono in particolare alcuni che all'asta saranno senz'altro molto combattuti.

I centrocampisti da bonus per il Fantacalcio

Chi sono gli imprescindibili? Quali sono i centrocampisti che possono fare la differenza nella prossima serie A?

Di sicuro non tutti potranno far parte della vostra fantasquadra, per ovvi motivi di budget, ma in ogni caso sarà bene cercare di portarne almeno un paio a casa. Un nome caldo è quello di "Papu" Gomez, una delle stelle dell'Atalanta di Gasperini. Un assistman incredibile, che regala palloni vincenti ai compagni e che ogni tanto riesce anche a trovare la via della rete. E' cresciuto molto nell'ultima stagione Pulgar, centrocampista del Bologna e anche rigorista della squadra rossoblù.

Qualcuno potrebbe farci un pensierino, anche se bisogna tenere d'occhio sempre il calciomercato, essendo l'uruguaiano un giocatore nel mirino di diversi club.

E' tornato a Cagliari e vuole essere protagonista di nuovo in Sardegna Radja Nainggolan. Il suo valore tecnico non si discute, in più ha tanta voglia di riscattarsi dopo aver lasciato l'Inter. E' ovviamente un giocatore che potrebbe arrivare anche in doppia cifra.

Rabiot è uno dei nuovi volti della Juventus, essendo arrivato in bianconero solo da qualche settimana. Chi segue però il calcio europeo conosce benissimo il valore di questo centrocampista, che può fare tutte le fasi ed è destinato ad essere un protagonista dell'undici di Sarri. Proprio come Paquetà del Milan, il brasiliano ha giocato lo scorso anno un grande girone di ritorno e quest'anno il suo rendimento, anche in fase realizzativa, potrebbe senz'altro migliorare.

Altri centrocampisti con il fiuto del gol che potrebbero far comodo al Fantacalcio sono Zielinski del Napoli, Kurtic della Spal e De Paul dell'Udinese. Elementi che sono finiti spesso nel tabellino dei marcatori nella passata stagione. Da loro è lecito attendersi almeno cinque reti in stagione. Infine occhio a Pellegrini della Roma, quest'anno ancor più responsabilizzato da Fonseca. Dovrebbe giocare nel ruolo di trequartista e visto l'ottimo tiro che ha quest'anno dovremmo vederlo spesso esultare.