A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il Calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre.

Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino.

Si sarebbe parlato anche di un altro possibile scambio, quello che riguarderebbe Emre Can e Rakitic, con il centrocampista tedesco molto apprezzato dal tecnico del Barcellona. I discorsi fra le due dirigenze non si sarebbero fermati qui, anzi, secondo il noto giornale sportivo argentino Clarin, il Barcellona avrebbe chiesto la disponibilità alla Juventus di trattare l'acquisto di Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano non è considerato un titolare da Sarri e nell'ottica di un alleggerimento della rosa bianconera, non è da escludere un eventuale cessione dell'ex Boca Juniors.

Juventus, possibile cessione di Bentancur

Secondo il noto giornale sportivo argentino Clarin, Bentancur piace molto al Barcellona, che potrebbe decidere di investire sul centrocampista della nazionale uruguaiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Attualmente la valutazione del cartellino del giocatore da parte dei bianconeri è di almeno 60 milioni di euro, inoltre come è noto i bianconeri dovranno destinare parte della somma incassata (il 50%) al Boca Juniors come da intesa nel momento del trasferimento di Bentancur alla Juventus.

Come dicevamo in precedenza, Sarri non lo considera un titolare, ma la riserva di Pjanic: proprio per questo potrebbe avere meno possibilità di giocare, in quanto a differenza dello scorso anno, quando Allegri lo schierava in tutti e tre i ruoli di centrocampo, quest'anno avrebbe limitato l'impiego perché verrebbe considerato solo come un regista. Inoltre la concorrenza alla Juventus quest'anno è maggiore, dati gli acquisti di Ramsey e Rabiot.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'esigenza principale della Juventus è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: oltre ai già menzionati Mandzukic, Emre Can e Bentancur, a rischio cessione ci sarebbero anche Rugani, Matuidi e non è da escludere una partenza anche di Dybala. Quest'ultimo non dovrebbe però andare al Paris Saint Germain in quanto secondo le ultime indiscrezioni, qualora fosse confermata la cessione di Neymar (probabilmente in Spagna, interessa a Real Madrid e a Barcellona), la dirigenza francese potrebbe decidere di investire sul centrocampista offensivo del Crystal Palace Zaha, la cui valutazione è di circa 100 milioni di euro.