Mercoledì di Coppa Italia in Serie D, dove sono in programma due recuperi della manifestazione tricolore, non disputatisi nel primo turno in programma domenica scorsa.

Alle ore 18.00 al Centro Sportivo Roberto Battaglia di Busto Garolfo di scena la sfida Milano City-Arconatese: la formazione del neo tecnico Fulvio Fiorin ospita la compagine gialloblù guidata da Giovanni Livieri.

I padroni di casa sono reduci da una stagione piuttosto travagliata, culminata con la salvezza strappata al fotofinish: il Milano City ha chiuso il girone A di Serie D con appena 40 punti, quanto basta per mantenere la categoria.

Non è andata meglio all'Arconatese, che invece ha allontanato definitivamente lo spettro della retrocessione in Eccellenza solamente al termine dei playout, in cui la formazione lombarda riuscì ad avere la meglio sul Sestri Levante.

Coppa Italia Serie D, alle 20 il derby pugliese Brindisi-Foggia

Chiude in serata il turno preliminare in programma oggi il derby pugliese Brindisi-Foggia: i satanelli torneranno in campo dopo un'estate difficile, cominciata con la retrocessione in Lega Pro, trascorsa a rincorrere il sogno riammissione con ricorsi alla Magistratura sportiva e ordinaria e terminata poi con il fallimento della società e la partenza dalla Serie D.

Grande entusiasmo a Foggia con la tifoseria che già da tempo si è attivata per organizzare la trasferta di Brindisi: l'occasione è utile anche per vedere all'opera la formazione del neo tecnico Amantino Mancini, chiamato all'arduo compito di riportare i rossoneri nel calcio che conta.

A partire dalle ore 18.00 in questo articolo la diretta di Milano City-Arconatese, alle ore 20.00 invece Brindisi-Foggia.

