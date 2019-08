La Juventus potrebbe sicuramente rappresentare una delle protagoniste principali di questi ultimi giorni di Calciomercato: come è noto infatti il 2 settembre ci sarà la chiusura e resta importante l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere eventuali partenze di Emre Can e di Dybala. Per quanto riguarda il difensore centrale, è vicinissimo al trasferimento alla Roma, prestito gratuito più obbligo di riscatto a 25 milioni di euro oppure prestito oneroso da 5 milioni più diritto di riscatto a 20 milioni le basi su cui la trattativa potrebbe svilupparsi.

Matuidi invece interessa al Paris Saint Germain mentre la punta croata piace in Germania: le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo AS confermano la possibilità di una clamorosa trattativa fra Juventus e Paris Saint Germain e che potrebbe riguardare l'attaccante brasiliano Neymar. Si parla di una possibile offerta da 100 milioni più il cartellino di Dybala da parte della Juventus per il brasiliano.

Juventus, possibile offerta per Neymar

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, la Juventus potrebbe regalare un clamoroso acquisto in questa fine di mercato: il brasiliano Neymar potrebbe arrivare a Torino, con i bianconeri che sarebbero pronti ad offrire ben 100 milioni più il cartellino di Dybala, valutato dalla Juve almeno 100 milioni di euro. Una trattativa che non troverebbe conferme fra i media italiani ma che se fosse confermata, regalerebbe un altro grande acquisto per la Serie A.

Secondo AS, i bianconeri non avrebbero problemi neanche a sobbarcarsi il pesante ingaggio che percepisce il centrocampista offensivo brasiliano, ovvero 37 milioni di euro a stagione. Fra l'altro l'arrivo di Neymar troverebbe l'apprezzamento anche di Cristiano Ronaldo, dato anche il rapporto di amicizia fra i due. Hanno infatti girato di recente un spot pubblicitario insieme proprio a Torino.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione lanciata da AS non trova conferme in Italia, ma è probabile che il direttore sportivo bianconero Paratici possa regalare un grande acquisto ai suoi tifosi in questo fine mercato.

Prima però sarà necessario cedere: abbiamo parlato delle possibili partenze di Rugani, Matuidi e Mandzukic e a proposito della punta croata, ci sarebbe l'interesse di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Rai Sport invece di recente ha lanciato la clamorosa indiscrezione secondo la quale anche il Milan sarebbe interessato all'acquisto della punta bianconera, che garantirebbe qualità ed esperienza internazionale al settore avanzato della società milanese.