La Juventus si prepara per la prima giornata di campionato, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Settimana successiva ci sarà il big match contro il Napoli, con Sarri che spera di avere definita tutta la rosa a disposizione. Si attendono infatti novità dal punto di vista del mercato: con Perin e Pjaca che resteranno a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni, i maggiori indiziati a lasciare Torino sono il difensore centrale Rugani, il centrocampista Matuidi e la punta Mandzukic.

Ma come scrive il 'Corriere dello Sport', vige la regola del mercato, ovvero chi riceverà un'offerta importante ed adeguata al suo valore, potrebbe clamorosamente superare nella lista cessioni i tre nomi prima menzionati. Resta poi la variabile Emre Can, che interessa a molte società, soprattutto della Bundesliga. Il tedesco è arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Liverpool ed è in grado di ricoprire più ruoli.

Basti ricordare il match degli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno contro l'Atletico Madrid, in cui ha giocato nel ruolo di difensore.

Juventus, le possibili cessioni

Come dicevamo, sono soprattutto Rugani, Matuidi e Mandzukic i maggiori indiziati a lasciare la Juventus. Il difensore toscano ha mercato in Francia (piace al Monaco) e in Italia, con la Roma che è alla ricerca di un centrale da affiancare al nuovo acquisto Mancini, arrivato dall'Atalanta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro, ma potrebbe accettare un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto. Anche Matuidi interessa a diverse società, in particolar modo in Francia: secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe rifiutato un'offerta del Monaco, mentre il Paris Saint Germain del nuovo direttore tecnico Leonardo potrebbe decidere di puntare sul ritorno del nazionale francese.

Juventus, Mandzukic piace al Milan

La Juventus lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe accettare un'offerta più bassa, considerando che si andrebbe a liberare di un pesante ingaggio (percepisce infatti circa 4 milioni di euro a stagione). Per quanto riguarda Mandzukic, il Bayern Monaco sembrerebbe non voler investire sul croato, nonostante la stima del tecnico Kovac verso il giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe decidere di fare un'offerta per la punta, che ha bisogno di essere considerato un titolare. Nel match amichevole contro la Triestina si è notato infatti un giocatore molto demotivato. La Juventus infatti dovrebbe puntare su Higuain ed eventualmente su Dybala, anche se non è esclusa una partenza del 10 bianconero. Resta sempre valida, infine, la possibilità Icardi, oramai fuori rosa all'Inter.