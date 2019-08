La Juventus è al lavoro per il big match della seconda giornata contro il Napoli ma a tenere banco in questi giorni è sicuramente il Calciomercato: i bianconeri hanno l'esigenza di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare il bilancio. A rischio cessione ci sono Rugani, che piace sempre alla Roma, Matuidi, che però vorrebbe rimanere a Torino, ed infine Mandzukic, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe rifiutato anche la possibilità di trasferirsi al Paris Saint Germain.

Proprio la società francese è una delle antagoniste sul mercato per un giocatore che interessa in particolar modo alla dirigenza bianconera: parliamo di Ivan Rakitic, considerato oramai una riserva al Barcellona. Secondo Tuttosport infatti il croato potrebbe rientrare come contropartita tecnica per arrivare a Neymar, e la volontà del centrocampista sarebbe proprio quella di lasciare il Barcellona dopo cinque anni di successi nella società catalana.

Allo stesso tempo ci sarebbero sia Juventus ed Inter sul nazionale croato, e potrebbe svilupparsi una formula che il Barcellona utilizza spesso per i suoi acquisti, prestito più obbligo di riscatto nella stagione successiva.

Juve sfida all'Inter per Rakitic

Come dicevamo, oltre al Paris Saint Germain, secondo Tuttosport, la Juventus dovrà fronteggiare la concorrenza dell'Inter, che potrebbe decidere di investire ulteriormente sul mercato dopo l'arrivo di Alexis Sanchez dal Manchester United.

Per la società di Suning l'arrivo del croato sarebbe la classica ciliegina sulla torta che impreziosirebbe un mercato già notevole, che ha visto l'arrivo di giocatori come Godin, Barella, Lukaku, Sensi, Lazaro, Alexis Sanchez e Biraghi. Il croato ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2021.

Il mercato della Juventus

Per quanto riguarda la Juventus invece, l'esigenza principale rimane la cessione di alcuni esuberi: si attendono novità per Rugani, che in settimana potrebbe trasferirsi alla Roma (anche se ci sarebbe ancora distanza di valutazione fra i bianconeri e la società di Pallotta), Matuidi e Mandzukic.

Proprio a centrocampo, se dovessero uscire Matuidi ed eventualmente uno fra Emre Can e Bentancur, la Juventus potrebbe decidere di investire su un altro giocatore, che sarebbe proprio Rakitic dal Barcellona. Proprio il centrocampista uruguaiano, come scrive la stampa argentina, è seguito dalla società catalana. A proposito invece della punta croata potrebbe essere l'escluso insieme a Rugani dalla lista dei giocatori da registrare per la Champions League.