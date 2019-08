Poteva andare meglio, ma poteva finire anche decisamente peggio. Il responso dell'urna di Montecarlo ha definito gli otto gironi di Champions League da quattro squadre che vedranno protagoniste anche Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, le quali cercheranno di togliersi grandi soddisfazioni e onorare al meglio questa meravigliosa competizione che, anche quest'anno, si preannuncia avvincente e ricca di emozioni.

Il sorteggio di Montecarlo non è stato benevolo con l'Inter che dovrà incontrare nuovamente il Barcellona e si ritroverà a lottare per il secondo posto contro i forti tedeschi del Borussia Dortmund. Per il secondo anno consecutivo, il Napoli affronterà i detentori in carica del Liverpool. Non è una consolazione, ma non faranno salti di gioia nemmeno gli inglesi. Nello stesso gruppo anche Salisburgo e Genk, che non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo per Ancelotti.

Altro remake interessante sarà quello tra Juventus e Atletico Madrid, che dovranno affrontare anche due sfide ardue con Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Urna favorevole per l'Atalanta che si troverà di fronte il City di Guardiola ma potrà giocarsi il secondo posto contro Shakhtar e Dinamo Zagabria.

Questi sono i gironi che ci interessano più da vicino, ma anche gli altri quattro raggruppamenti offrono sfide di alto livello come il Girone A che vede Real Madrid e Paris SG giocarsi la vetta o il Gruppo B con Bayern e Tottenham. Più abbordabili ed equilibrati gli altri due raggruppamenti.

I Gironi completi

Girone A : Paris Saint Germain - Real Madrid - Club Brugge - Galatasaray

Girone B : Bayern Monaco - Tottenham - Olympiakos - Stella Rossa

Girone C : Manchester City - Shakhtar - Dinamo Zagabria - Atalanta

Girone D : Juventus - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca

Girone E : Liverpool - Napoli - Salisburgo - Genk

Girone F : Barcellona - Borussia Dortmund - Inter - Slavia Praga

Girone G : Zenit - Benfica - Lione - RB Lipsia

Girone H : Chelsea - Ajax - Valencia - Lille

Orari e date della Champion's League 2019 - 2020

La prima parte della Champions avrà svolgimento, come da consuetudine, su sei giornate e passeranno agli Ottavi di Finale le prime due di ogni raggruppamento. Da lì in poi, sarà eliminazione diretta.

Di seguito le date :

Fase a Gironi

Prima giornata - 17/18 Settembre

Seconda giornata - 1/2 Ottobre

Terza giornata - 22/23 Ottobre

Quarta giornata - 5/6 Novembre

Quinta giornata - 26/27 Novembre

Sesta giornata - 10/ 11 Dicembre

Il 16 Dicembre 2019 ci sarà il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale.

Andata Ottavi di finale - 18/19 e 25/26 febbraio

Ritorno Ottavi di finale - 10/11 e 17/18 marzo

20 Marzo: Sorteggio Quarti di finale

Andata Quarti di finale - 7/8 aprile

Ritorno Quarti di finale - 14/15 aprile

Andata Semifinali - 28/29 aprile

Ritorno Semifinali - 5/6 maggio

Finale - sabato 30 maggio allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.