Secondo quanto riferito da diverse fonti internazionali, il Milan ha spostato la propria attenzione sulla stella di Lione Memphis Depay visti i grandi dubbi sul buon esito del trasferimento dall'Atletico Madrid di Angel Correa. I rossoneri hanno iniziato la loro stagione di Serie A lo scorso fine settimana subendo una sconfitta contro l'Udinese, una prestazione molto deludente da parte del Milan e che ha probabilmente ribadito la necessità di ulteriori rinforzi, ove possibile, per il tecnico Marco Giampaolo.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, l'inseguimento a Correa sta diventando sempre più complicato e improbabile poiché i rossoneri non sono in grado di trovare un accordo con l'Atletico sulla cifra del trasferimento e sulle modalità di pagamento. Si suggerisce che il Milan abbia fatto la sua offerta finale a cui intende attenersi, ma che sia considerata inaccettabile dai colchoneros, il che probabilmente metterebbe fine all'inseguimento del Milan per l'argentino.

Dunque i rossoneri dovranno cercare altrove, con pochi giorni rimanenti nella finestra di mercato.

Come riportato da Goal Italia, tramite l'edizione cartacea di Tuttosport, Depay è ora emerso come un possibile piano B per il Milan prima della scadenza, anche se si aggiunge che l'olandese è valutato a 40 milioni di euro e quindi resta da vedere se si tratta di una cifra che i rossoneri sono disposti a sborsare.

Il 25enne ha iniziato bene la stagione per il Lione, mettendo a segno tre gol e un assist in tre presenze, e questo conferma l'incisività offensiva dell'attaccante vista anche nella scorsa stagione, dove ha segnato 12 gol e fornito 16 assist in 47 partite.

Calciomercato Milan, tiene ancora banco la situazione riguardante Andrè Silva

Il nazionale portoghese è stato fortemente indiziato di trasferimento per tutta l'estate e sembrava essere pronto per sbarcare a Monaco, ma la trattativa non andò a buon fine.

Negli ultimi giorni Andrè Silva è stato accostato allo Sporting Lisbona, ma secondo quanto riportato da MilanNews l'interesse dei portoghesi non sembrava essere abbastanza forte. La Gazzetta dello Sport ha riportato in vita le speranze, sostenendo che un accordo con lo Sporting non era completamente impossibile, mentre il giornalista Carlo Pellegatti ha affermato che l'attaccante rossonero potrebbe trasferirsi in Portogallo.

L'edizione di giovedì de La Gazzetta dello Sport - come riportato da MilanNews - ​​fornisce un ulteriore colpo di scena sostenendo che non è stata presentata un'offerta seria o concreta per il 23enne. Con la finestra di trasferimento che si chiuderà il 2 settembre, sembra che sia una corsa contro il tempo per Jorge Mendes che dovrà cercare di piazzare il suo assistito.