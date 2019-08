La Juventus continua a essere grande protagonista di questo Calciomercato estivo in Serie A. Il nuovo allenatore bianconero ha già avuto dei rinforzi, visto che sono arrivati elementi del calibro di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma non solo. Danilo ha preso il posto di Cancelo a destra e ci sono davvero tante opzioni in attacco. Un reparto che la Juventus vorrebbe sfoltire ma nello stesso rinforzare con un colpo di quelli che fanno sognare i tifosi.

Icardi possibile opzione ma...

Sono ormai settimane che si parla del futuro di Mauro Icardi. Una certezza c'è ed è quella che il centravanti non giocherà più con l'Inter, che tra l'altro ha affidato la sua maglia numero 9 al nuovo acquisto Lukaku. Ma dove giocherà allora l'argentino? Questo è un vero e proprio rebus. Il giocatore rimane nel mirino della Juventus, che però deve guardarsi le spalle dal Napoli e dalla Roma.

I partenopei sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte, i giallorossi hanno però una carta che piace molto all'Inter. Potrebbe essere imbastito infatti uno scambio con Dzeko, con un conguaglio a favore dei nerazzurri. Icardi però a quanto pare preferirebbe la Juventus come sua destinazione, squadra che gli può consentire di lottare per lo scudetto e nello stesso tempo essere protagonista in Champions League.

Rimane da sciogliere il nodo Dybala

La Juventus potrebbe far partire Paulo Dybala, e questa non è una novità. Fallito lo scambio con lo United per Lukaku e fallita anche la sua cessione al Tottenham, anche il futuro del numero dieci bianconero rimane tutto da scrivere. Possibili novità per il calciomercato della Juventus arrivano però da Parigi. Il Psg e Neymar sono pronti a separarsi e la partenza del brasiliano, probabilmente verso il Real Madrid, potrebbe innescare un effetto domino sui centravanti di mezza Europa.

Il Psg potrebbe infatti pensare di sostituire Neymar proprio con Dybala e presto potrebbe fare un'offerta per fargli vestire la maglia della squadra campione di Francia. La Juventus è in attesa, ma il tempo comincia davvero a stringere.

Calciomercato Juve: Khedira pronto a restare

Sarri nei giorni scorsi ha precisato come la Juventus, per forza di cose, dovrà cedere qualche giocatore da qui fino alla fine del mercato, fissato per il 2 settembre.

Pellegrini andrà in prestito al Cagliari, Mandzukic continua a piacere al Borussia Dortmund. Anche il centrocampista tedesco Khedira sembrava essere in uscita, ma l'ultima prestazione del giocatore contro l'Atletico Madrid avrebbe convinto il tecnico. A questo punto pare proprio che il mediano ex Bayern Monaco rimarrà alla Juve anche nella prossima stagione.