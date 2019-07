Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi.

Il giocatore invece propenderebbe per arrivare alla corte di Conte, ma tutto può cambiare visto che ci sarebbe stato un contatto tra il calciatore e i dirigenti della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: Dybala e Mandzukic per Lukaku

Le ultime notizie per il calciomercato della Juventus sul fronte Lukaku le riporta il Sun. Il quotidiano inglese spiega attraverso le pagine del suo sito on line che i Campioni d’Italia avrebbero formulato un’offerta importante per il belga.

Per il centravanti oltre a Paulo Dybala, Paratici avrebbe messo sul piatto anche Mario Mandzukic e circa 10 milioni di sterline (11 milioni in euro). L’offerta potrebbe essere davvero quella giusta per convincere i Red Devils che con il croato risolverebbero la spinosa questione di trovare un bomber entro l’8 di agosto, giorno di chiusura del mercato inglese. La Juve così riuscirebbe a liberarsi di due ingaggi pesanti ma ancora non si conoscono le volontà dei diretti interessati.

Dybala vorrebbe rimanere a Torino ma la società, più di Sarri, avrebbe già espresso la decisione di lasciarlo partire. Per Mandzukic il progetto tecnico sembra finito con l’addio di Massimiliano Allegri, e una nuova avventura in Premier League potrebbe stuzzicarlo soprattutto ora che il Borussia Dortmund e le altre squadre interessate sembrano sparite. Per convincere Lukaku invece ci sarebbe già stato un contatto tra i vertici della Juve e l’entourage del belga come spiega sempre il Sun.

Un primo approccio a cui domani ne seguirà un altro per continuare a trattare. Secondo il quotidiano inglese anche Cristiano Ronaldo avrebbe dato li suo benestare per portare il belga a Torino.

Lukaku-Juventus più vicini, l’Inter cerca Cavani

La Juventus sembra così poter passare in vantaggio nella trattativa di calciomercato per Romelu Lukaku. L’Inter resta alla finestra, continua a provare a portarlo a Milano ma non riesce proprio a trovare l’accordo con il Manchester United. Gli inglesi chiedono 83 milioni, i nerazzurri non sono mai andati sopra i 65 e il presidente Zhang non vuole sentire parlare di rilanci clamorosi per rispettare i paletti del fair play finanziario.

Così Marotta e Ausilio si stanno muovendo per le alternative. Alla Roma sono stati offerti 15 milioni per Dzeko e la trattativa sembra essere molto ben avviata, mentre al posto di Lukaku il nome che più piace è quello di Edinson Cavani. L’uruguaiano va in scadenza nel 2020, il PSG chiede 50 milioni, prezzo più basso rispetto al belga. Per il giocatore ci sarebbe già pronto un contratto molto simile a quello che ha convinto Lukaku: 9 milioni di euro a stagione.

Insomma la sensazione è che l’Inter continua a sperare di poter vedere atterrare a Malpensa il centravanti ex Chelsea, ma sa che la Juve avrebbe iniziato a fare sul serio e grazie alle contropartite tecniche può davvero arrivare all'accordo con lo United in tempi stretti. Il tormentone Lukaku per il calciomercato della Juventus e dell’Inter sembra sia arrivato alla fine: i bianconeri sarebbero in vantaggio grazie ad un super scambio, per il club meneghino sembra più facile guardare altrove per accontentare Conte.