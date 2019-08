Il Real Madrid ha avuto un'estate con molti investimenti, acquistando campioni del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, mentre sono stati ceduti vari giocatori che non rientravano più nei piani di Zidane. Finora diversi club di Serie A hanno messo gli occhi sui giocatori madrileni: il Napoli è fortemente interessato al colombiano James Rodriguez, il Milan ha mostrato interesse per il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter era stata accostata all'attaccante gallese Gareth Bale, il quale però di recente è stato seguito in particolare da club di Premier League.

Tutti e tre i club a potrebbero aver ricevuto una iniezione di fiducia dopo che nessuno dei tre giocatori menzionati è stato convocato per la prossima amichevole del Real Madrid di stasera contro il Red Bull Salisburgo.

Infatti Zidane ha deciso di puntare sui seguenti elementi. Portieri: Navas, Courtois, Lunin. Difensori: Carvajal, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, De La Fuente. Centrocampisti: Kroos, Casemiro, Valverde, Isco. Attaccanti: Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius, Hazard.

Il Napoli continua a seguire James Rodriguez

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Napoli sta ancora inseguendo James Rodriguez, trequartista del Real Madrid. L'ex attaccante del Monaco è stato più volte accostato al club napoletano e questa sembrava la destinazione più probabile. Anche perché il Napoli è allenato da Carlo Ancelotti che si è trovato bene con il 28enne durante il suo passato al Real Madrid.

Tuttavia, i due club non sono riusciti a raggiungere un accordo poiché il Real è alla ricerca di una soluzione permanente per il nazionale colombiano chiedendo 45 milioni di euro, mentre il Napoli è interessato solo ad acquistarlo in prestito con un'opzione di acquisto successivo. Ma per quanto riguarda nuovi sviluppi, gli azzurri sarebbero fiduciosi di ottenere un accordo: il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, sarebbe infatti convinto di poter strappare l'opzione per un diritto di riscatto prima della fine del Calciomercato.

Milan-Modric: si susseguono le voci di mercato

Anche il Milan non avrebbe rinunciato all'idea di acquistare Luka Modric dal Real Madrid prima della fine del mese. Nel fine settimana un'indiscrezione ha lasciato trapelare che Modric avrebbe deciso di trasferirsi a San Siro in caso di addio al Real, e il Corriere della Sera mercoledì ha fornito maggiori dettagli. Secondo il quotidiano al momento non ci sono trattative, ma il sogno non è ancora stato accantonato.

Boban e Maldini considererebbero l'acquisto di un centrocampista 'top' sia in termini di qualità che di esperienza, e se Donny van de Beek arrivasse al Bernabeu, Modric potrebbe davvero avere meno spazio e scegliere di partire. Vi sono tuttavia due ostacoli all'accordo: lo stipendio di 12 milioni di euro e le operazioni già portate a termine dal Milan che potrebbero aver tolto liquidità al mercato rossonero.