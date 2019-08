A poche settimane dall'inizio del campionato, Salernitana, Bari e Reggina si affrontano nel Triangolare del Centenario, nel bel mezzo delle celebrazioni dei cento anni della società granata: sarà una gran festa di sport in campo e sulle gradinate, tra tre nobili decadute del calcio italiano in cerca di rilancio.

Il tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura, rincontra il suo Bari, club che ha allenato dal 2009 al 2011; la Reggina, inserita nello stesso girone di Serie C dei galletti, annovera tra le sue fila gli ex biancorossi Bellomo e Strambelli.

Alla vigilia della nuova stagione, il Bari parte con tutti i favori del pronostico: una sessione di Calciomercato finora entusiasmante, vedasi l'approdo in terra pugliese di Mirco Antenucci, punta della Spal.

Triangolare Salernitana-Bari-Reggina, il regolamento del torneo

La competizione in programma questa sera allo stadio Arechi avrà inizio alle ore 20.30: il regolamento prevede che vengano disputate gare della durata complessiva di 45 minuti ciascuna. In caso di parità, per decretare la vincente saranno necessari i calci di rigore.

Per i rispettivi tecnici sarà l'occasione per valutare lo stato di forma dei propri calciatori e i risultati fin qui raggiunti dopo il ritiro precampionato.