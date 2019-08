Anche giovedì 1 agosto è stata una giornata convulsa per il calciomercato in serie A, con voci e rumors che si sono susseguiti uno dietro l'altro. L'argomento del giorno è sempre il valzer delle punte: Higuain, Icardi, Dybala, Lukaku e Dzeko continuano a tenere banco, la loro destinazione è sempre più incerta. Ma nel frattempo altre squadre non stanno perdendo tempo e hanno portato a casa dei rinforzi importanti. Facciamo il punto della situazione.

Nainggolan potrebbe tornare a Cagliari

Radja Nainggolan sta per lasciare l'Inter. Ma non è questa la notizia, del resto la società nerazzurra aveva già deciso di privarsi del centrocampista belga. L'ex Roma sembrava essere molto vicino ad un accordo con la Fiorentina, ma invece dovrebbe tornare a Cagliari, squadra nella quale si è fatto conoscere al grande calcio. Giocatore di indiscussa qualità, dovrebbe tornare in Sardegna in prestito e sarebbe in tal caso uno dei perni della formazione di Rolando Maran.

Tutte le possibili trattative

La Juventus potrebbe cedere il terzino destro Joao Cancelo al Manchester City. La formazione di Guardiola è tornata all'assalto del portoghese e in cambio, come parziale contropartita, è pronta ad offrire Danilo. La Roma continua a cercare rinforzi in attacco, specie se Dzeko sarà ceduto, ma nel frattempo deve puntellare anche la difesa e per questo motivo si è fatta strada nelle ultime ore l'idea Lovren, centrale del Liverpool.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La Fiorentina, dopo aver messo a segno il colpo Boateng, nella giornata dell'1 agosto ha ufficializzato anche l'arrivo di Pol Lirola, terzino destro del Sassuolo. Nel mirino anche il centravanti spagnolo Llorente, svincolato. Il Milan ha reso noto l'acquisto dell'attaccante Leao dal Lille e adesso cerca un'altra punta per mister Giampaolo. Il nome in cima alle preferenze è quello di Correa, giocatore dell'Atletico Madrid. Il Genoa tiene d'occhio Biglia, centrocampista del Milan. Sarebbe Babacar del Sassuolo, invece, l'idea per l'attacco del Lecce.

Dybala e Icardi: il tormentone

Paulo Dybala ancora non sa dove giocherà il prossimo anno. L'attaccante argentino sembra essere sempre più lontano dalla Juventus che lo ha inserito in una trattativa con il Manchester United che potrebbe portare in cambio Lukaku più un conguaglio a favore dei bianconeri. Dybala è anche un obiettivo dell'Inter che continua a cercare attaccanti per rinforzare la rosa di mister Conte.

La stessa Inter deve piazzare Mauro Icardi che piace anche alla Roma e al Napoli oltre che alla Juventus. Non ci sono dubbi sulla qualità e sulle doti del centravanti argentino che potrebbe anche decidere di rimanere in rosa nonostante la società gli abbia già comunicato di essere fuori dai piani tecnici.