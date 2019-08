Mancano ormai poche ore ai sorteggi della Fase a Gironi della Champion's League 2019/2020, il trofeo per club più ambito d'Europa che torna protagonista con l'emozione e il pathos dei primi accoppiamenti. Indicare una vera favorita è alquanto difficile, tenuto conto che questa competizione riserva quasi sempre grandi sorprese.

La squadra detentrice del titolo è il Liverpool, che lo scorso 1° Giugno ha sconfitto i connazionali del Tottenham aggiudicandosi, nel bellissimo Wanda Metropolitano di Madrid, la Coppa dalle grandi orecchie per la sesta volta nella sua storia.

Dove e quando seguire i sorteggi

Questa sarà la 65a edizione della Uefa Champion's League e la finale avrà luogo allo Stadio Olimpico di Istanbul il 30 maggio 2020. La fase a Gironi prevede, ormai da diversi anni, la creazione di 8 Gironi da quattro squadre ciascuno con le prime due classificate di ogni raggruppamento che passano agli Ottavi di Finale. Poi, saranno tutti scontri a eliminazione diretta fino alla Finalissima.

I sorteggi saranno effettuati stasera, 29 agosto, a Montecarlo a partire dalle ore 18.00. Sarà possibile seguirli in tv su Italia1, Eurosport, SkySport24 e Sky Sport Football, oltre che sul sito skysport.it e su quello di SportMediaset.

Le prima fascia

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint Germain

Zenit San Pietroburgo

Per Inter, Napoli e Atalanta tutte avversarie difficili.

Oggi, Manchester City, Liverpool e Barcellona sono di un altro livello mentre Psg e Bayern, nonostante forza ed esperienza, sembrano essere un gradino più in basso. Viste le alternative, Chelsea e Zenit sarebbero le avversarie ideali.

Seconda fascia

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Tottenham

Ajax

Shakhtar Donetsk

Benfica

Tra le squadre di Seconda Fascia, troviamo addirittura Real e Atletico Madrid che per Juve, Inter e Atalanta sarebbe meglio evitare.

Altre squadre temibilissime sono Tottenham e Ajax, rispettivamente finalista e rivelazione della scorsa edizione, e i tedeschi del Borussia Dortmund. Benfica e Shakhtar sono le uniche due compagini sulla carta abbordabili o, comunque, non superiori alle nostre squadre.

Terza fascia

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiakos

Club Brugge

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Nella Terza Fascia, Lione, Valencia e Bayer Leverkusen sono sicuramente le avversarie più pericolose e hanno le armi per eliminare potenziali favorite.

Meglio evitarle. Da non sottovalutare nemmeno Olympiakos e Salisburgo, mentre Club Brugge e Dinamo Zagabria non dovrebbero impensierire le squadre più blasonate.

Quarta Fascia

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

RB Lipsia

Slavia Praga

Stella Rossa

Atalanta

Lille

In Quarta Fascia troviamo le avversarie meno temibili, anche se RB Lipsia, Lokomotiv e Lille possono creare non pochi problemi. Galatasaray e Stella Rossa non hanno organici all'altezza delle grandi ma, in casa, possono contare su un pubblico caldissimo. I Campioni belgi del Genk e lo Slavia Praga sarebbero sorteggi assai graditi.

Sorteggi possibili, i migliori e i più temuti

Per la Juventus potrebbe essere ideale ad esempio un Girone con Benfica, Dinamo Zagabria e Genk. Un sorteggio negativo potrebbe dare invece in sorte un raggruppamento con Real Madrid, Lione e RB Lipsia. Non proprio una passeggiata ma, per una squadra che punta alla vittoria finale, la Prima Fase non dovrebbe creare alcun pensiero.

Per Il Napoli, ci sono i problemi di chi deve affrontare le squadre di Prima Fascia. Un Gruppo favorevole potrebbe essere composto da Zenit, Benfica e Salisburgo, mentre la cattiva sorte potrebbe opporre ai partenopei Manchester City, Valencia e RB Lipsia.

L'Inter, essendo in Terza Fascia, potrebbe incappare in un Girone infernale composto ad esempio da Liverpool, Real Madrid e Lokomotiv Mosca. Un'urna più benevola potrebbe essere composta da un trio come Chelsea o Zenit, Benfica e Salisburgo. Una bella differenza.

L'Atalanta affronterà la Champions carica di adrenalina, ma sa già che trovare un Gruppo abbordabile sarà quasi impossibile. Un girone con Barcellona, Tottenham e Lione sarebbe un vero problema. Affrontare Zenit, Benfica e Olympiakos darebbe invece ai bergamaschi più di una speranza per passare il turno.

Tra poche ore insomma la Fase a Gironi sarà definita e darà inizio ad una competizione sempre più affascinante e spettacolare.