Ultima settimana di Calciomercato, con le grandi pronte agli ultimi colpi per sfoltire la rosa, sistemare qualche errore o ovviare a problematiche legate ad esuberi e infortuni.

All'Inter serve almeno un attaccante, al Milan più di un innesto, la Roma deve fare i conti con l'infortunio di Perotti e una difesa che è parsa traballante, il Napoli vuole completare il reparto offensivo e la Juve ha una rosa troppo ampia ed è in cerca del colpaccio. Di conseguenza, sarà una settimana ricca di colpi di scena.

Possibile scambio Rakitic-Emre Can

Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di uno scambio tra Juventus e Barcellona, che porterebbe il croato Rakitic alla corte di Sarri ed Emre Can in blaugrana. Il tedesco è uno dei giocatori che sembra non rientri nei piani del nuovo tecnico e difficilmente riuscirà a trovare spazio nel centrocampo bianconero. Di conseguenza, Paratici sta cercando una soluzione e la migliore permetterebbe di aumentare il tasso tecnico del centrocampo prendendo, appunto, il trentunenne croato la cui carta d'identità parla, però, di sei anni in più rispetto ad Emre Can.

La Juventus ha almeno tre o quattro giocatori in esubero e, oltre ad Emre Can, vorrebbe vendere Mandzukic, Rugani e Matuidi, mentre Higuain e Khedira sembrano destinati alla permanenza. Resta da chiarire il nodo Dybala, che potrebbe rientrare nel famoso scambio con Icardi (che, ad oggi, non trova conferme) o trovare una nuova casa al Paris Saint Germain.

Ma si tratta soltanto di voci anche se, proprio oggi, è arrivata la notizia che Cavani e Mbappè resteranno fermi entrambi per infortunio circa un mese. Ciò che, invece, sembra sicuro è che l'argentino non rappresenta un titolare inamovibile nello scacchiere bianconero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Inter, Sanchez vicino e Joao Mario in uscita

Questo pomeriggio, il portoghese Joao Mario avrebbe trovato l'accordo con il Lokomotiv Mosca e dovrebbe presto trasferirsi in Russia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Per l'Inter, uno stipendio importante in meno da pagare, per un giocatore che a Milano non ha mai davvero convinto.

Ancora in stand by lo scambio Dalbert-Biraghi, sembra che il francese sia ancora indeciso se accettare la proposta della Fiorentina che ha già un accordo con la società nerazzurra. La Viola attende un cenno positivo per volare a Milano e chiudere l'affare, ma il tempo stringe.

Secondo fonti 'Sky', manca davvero poco per chiudere il contratto che porterebbe Alexis Sanchez ad Appiano Gentile. L'Inter sta lavorando col Manchester United per limare le distanze sull'ingaggio del cileno e, nonostante l'infortunio di Martial, la trattativa dovrebbe chiudersi entro un paio di giorni.

Resta irrisolto il caso Icardi. Le recenti dichiarazioni dell'entourage del giocatore, parlano della volontà di rimanere a Milano ma non si placano le voci di un possibile scambio con Dybala, che sarebbe la scelta più logica per ambo le parti. Manca una settimana e il calciomercato potrebbe concludersi con una compravendita che sconvolgerebbe letteralmente il campionato.

Milan in difficoltà, Roma e Napoli alla finestra

La sconfitta con l'Udinese potrebbe portare i rossoneri ad un vero e proprio cambio di rotta e, probabilmente, anche di modulo.

Troppi giocatori fuori ruolo e non adatti al 4-3-1-2 di Giampaolo. Oltre a Correa, si valutano anche altri innesti come il terzino francese Aurier ma, per il difensore del Tottenham, si parla di 25 milioni di euro. Sembra tornato di moda anche il nome di Demiral, il difensore della Juventus che tanto piace al tecnico rossonero.

Affare in chiusura, invece, per il Napoli. Non dovesse riaprirsi, come sembra, la pista Icardi, in settimana sbarcherà sotto il Vesuvio lo spagnolo Llorente, ritenuto un'ottima alternativa a Milik.

La Roma spinge per chiudere con l'esterno d'attacco Taison dello Shakhtar. Il grave infortunio capitato a Perotti ha costretto i giallorossi a cercare un rimedio e provare a chiudere con il giocatore già allenato proprio da mister Fonseca in Ucraina.