Le ultime notizie di Calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea Agnelli.

Se il club bianconero non dovesse arrivare fino in fondo in Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe anche decidere di cambiare aria al termine della stagione. Molto dipenderà anche da come si evolverà il suo rapporto con Maurizio Sarri, che al momento lo sta facendo giocare come esterno offensivo, con Gonzalo Higuain schierato come centravanti (ruolo che invece ha ricoperto Ronaldo nei suoi ultimi anni al Real Madrid e nella scorsa stagione a Torino). Ma vediamo nei dettagli tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione secondo Diario Gol

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Diario Gol", Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di tornare al Manchester United, il club che lo lanciò quando ancora era giovanissimo. Fu proprio in Gran Bretagna, sotto la guida di Sir Alex Ferguson, che il giocatore lusitano si impose all'attenzione del calcio internazionale come uno dei migliori talenti del globo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

I Red Devils, dopo averlo acquistato dallo Sporting Lisbona, potrebbero tornare alla carica nella prossima stagione. Si tratterebbe di un colpo di livello altissimo, che certamente riporterebbe grandissimo entusiasmo all'Old Trafford, dopo anni davvero molto difficili per lo United. Bisogna comunque ricordare che Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, dunque molto dipenderà da come andrà la stagione in corso, soprattutto in ottica Champions League.

Intanto, continuano ad arrivare indiscrezioni sulla possibile partenza di Mario Mandzukic. Il centravanti classe 1986 della Juventus non rientra nei piani di Maurizio Sarri ed è l'oggetto del desiderio di alcuni club del Qatar, che sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Per lui sarebbe pronto un super ingaggio. L'attaccante croato, comunque, è stato molto vicino a lasciare la Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estiva.

Per lui, infatti, hanno mostrato interesse alcune squadre della Bundesliga, ovvero Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Alla fine, però, Mandzukic ha deciso di rimanere a Torino per giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri.