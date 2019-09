È arrivato il momento delle pagelle e dei voti bianconeri per Atletico Madrid-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha visto sfumare un'importante vittoria proprio a tempo scaduto quando ormai si pregustava il sapore dei tre punti. Dopo che la prima frazione si era chiusa sul nulla di fallo, nella ripresa la Juve ha sbloccato il punteggio con Cuadrado ed ha raddoppiato al 65' con Matuidi.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone, però, è una squadra che non molla mai. Prima ha accorciato le distanze con Savic ed ha acciuffato il pareggio al 90' grazie ad una deviazione di Hector Herrera, da poco entrato in campo.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: incolpevole in occasione delle reti subite, per il resto è stato sempre attento e concentrato.

Danilo 6: ha coperto con diligenza il suo binario, l'esperienza l'ha aiutato nei momenti difficili.

Un po' in affanno nel finale.

Bonucci 6.5: senza dubbio il migliore della difesa, non solo per aver annullato un cliente scomodo come Costa ma anche perché tante azioni sono nate proprio dai suoi piedi.

De Ligt 6: continua il suo periodo di ambientamento in bianconero. Poche sbavature, il suo voto è positivo ma deve crescere ancora per diventare una stella di questa squadra.

Alex Sandro 6.5: come al solito meglio quando c'è da spingere fino a fondo campo, è comunque un moto perpetuo.

Matuidi 7: il francese sembra essere davvero un giocatore insostituibile in questa Juventus. Dà equilibrio alla squadra e sa quando è il momento di affondare il colpo. Lo fa segnando la rete del raddoppio.

Pjanic 6: non era al meglio dopo essere uscito dal campo a Firenze per un acciacco. Ma giocatori con la sua qualità servono sempre in queste partite. Dal 87' Ramsey ng: entra in campo proprio nel momento più caldo.

Merita più spazio.

Khedira 6: meno brillante del solito ma comunque è essenziale il suo lavoro in mezzo al campo. Perde brillantezza nella ripresa. Dal 65' Bentancur 6: svolge in maniera sufficiente i compiti che gli sono assegnati.

Cuadrado 7: il suo voto è tra i più alti nelle pagelle di Atletico-Juve. Il colombiano, riportato in attacco, torna a splendere e non è un caso che sia suo il gol del vantaggio.

Higuain 6.5: non segna, ma lavora davvero tantissimo di sponda per i suoi compagni. Impegno encomiabile. Dal 79' Dybala ng: in pochi minuti non riesce a lasciare il segno. Vedremo se Sarri gli darà più spazio in campionato.

Ronaldo 6: il portoghese non ha graffiato come al solito, ben controllato dalla retroguardia spagnola. Pericoloso soprattutto nel finale. Ma da lui è lecito attendersi sempre di più.