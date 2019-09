La sessione estiva è appena terminata, ma continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona, che è stato molto vicino al trasferimento a Torino nelle ultime ore della finestra estiva. Il giocatore croato è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed è molto apprezzato da tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza.

I tifosi juventini hanno sperato fino all'ultimo, ma il colpo Rakitic non si è concretizzato nell'ultimo giorno di mercato. L'arrivo del croato a Torino, comunque, potrebbe essere stato rimandato solo di qualche mese. L'accordo è saltato, dal momento che non è stato trovato l'accordo tra i due club, dopo giorni di incontri e colloqui. Il Barcellona non era particolarmente intrigato da uno scambio con Emre Can (il quale è stato peraltro escluso dalla lista Champions da Maurizio Sarri), ma preferivano come contropartita Federico Bernardeschi.

La Juventus non ha voluto sacrificare il giocatore italiano (da tempo pallino di Maurizio Sarri). Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile arrivo di Rakitic a gennaio

Il centrocampista croato era seguito anche dal Paris Saint Germain, club che però ha preferito puntare tutto su Mauro Icardi. Ivan Rakitic, comunque, non è soddisfatto al Barcellona, dal momento che non è considerato un titolare inamovibile dal tecnico del club catalano Ernesto Valverde.

Dopo avere vinto praticamente tutto in blaugrana il centrocampista balcanico spera vivamente che la pista bianconera possa riaprirsi a gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportate dal noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta al centrocampista croato, ritenuto ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita.

Mario Mandzukic è stato appena escluso dalla lista ufficiale della Champions e potrebbe ancora lasciare la Juventus. Il centravanti croato classe 1989 sarebbe infatti nel mirino di alcuni club del Qatar, che sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro. Nel Paese asiatico il mercato è ancora aperto, dunque non sono da escludere delle novità sul futuro di Mario Mandzukic. Tutto è ancora aperto, potrebbero aprirsi nuovi spiragli.

Il giocatore balcanico non sembra rientrare nei piani del tecnico Maurizio Sarri in questa stagione.