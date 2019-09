La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, prevista per martedì 1 ottobre all' Allianz Stadium. Sarà un match importante in quanto potrebbe gettare le basi, in caso di vittoria, per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante l'argomento principale sia il calcio giocato, non mancano voci riguardanti il Calciomercato, in riferimento soprattutto a gennaio, quando tante squadre, deluse dai risultati, potrebbe investire molto.

Una di queste è sicuramente il Manchester United, che in Premier League non sta di certo raccogliendo i risultati che la dirigenza inglese si aspettava. I principali problemi sembrerebbero associati al settore avanzato, soprattutto perché le partenze di Lukaku e Alexis Sanchez non sono state rimpiazzate adeguatamente. Come scrive il noto giornale inglese The Sun, il Manchester United potrebbe presentare un'importante offerta a gennaio per uno dei top player bianconeri, che in queste ultime giornate si sta ritagliando spazio fra i titolari: Paulo Dybala, autore di un grande assist per Cristiano Ronaldo nel match di campionato fra Juventus e Spal.

Juventus, Dybala interesserebbe al Manchester United

Come riporta il già citato giornale sportivo inglese, il Manchester United potrebbe presentare un'offerta importante a gennaio per Paulo Dybala, considerato il rinforzo ideale dal tecnico Solskjaer. La società inglese potrebbe giocare anche un'importante carta per convincere la dirigenza bianconera, ovvero Paul Pogba. Il francese, come è noto, vuole lasciare il Manchester United ed il rapporto fra il centrocampista ed il suo tecnico non è l'ideale, acuito dalla fascia di capitano non assegnatagli da Solskjaer nel match di Carabao Cup contro il Rochdale.

Fra l'altro, il francese è stato escluso anche dalla lista rigoristi del Manchester United per la partita. Attualmente però sembrerebbe difficile che la Juventus voglia privarsi di Dybala, considerando il fatto che anche Mandzukic a gennaio dovrebbe lasciare la formazione torinese. In tal caso i bianconeri si ritroverebbero con sole due punte, Cristiano Ronaldo e Higuain.

Il mercato della Juve

Oltre a Mandzukic, i possibili partenti a gennaio per la Juventus sono Rugani, Emre Can, Perin e Pjaca.

Il difensore centrale potrebbe trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo, soprattutto nel caso in cui Chiellini riesca a recuperare in maniera ottimale dall'infortunio. Per quanto riguarda il tedesco, nonostante i recenti attestati di stima di Sarri, in caso di offerta importante potrebbe lasciare la Juventus, mentre i recuperati Perin e Pjaca lasceranno quasi sicuramente Torino per giocare di più e recuperare la forma ottimale.