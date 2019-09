Nonostante il Calciomercato si sia chiuso da più di 20 giorni, continuano ad arrivare interessanti retroscena di mercato riguardanti le principali società europee. Su tutte quelle più chiacchierate sono Barcellona, Paris Saint Germain e Juventus. Ad esempio la società catalana, per bocca del suo presidente Bartomeu, qualche giorno fa ha confermato la volontà di voler investire in estate su Neymar, tanto è che la dirigenza catalana avrebbe promosso due offerte al Paris Saint Germain, una in contanti ed un'altra con possibili contropartite tecniche che potevano interessare alla società francese.

Alla fine non si è raggiunta l'intesa, ma di certo il Paris Saint Germain ha pensato di cedere l'attaccante brasiliano, fischiato ad agosto dai suoi tifosi proprio per la sua volontà di lasciare la società francese. Su Neymar c'era però l'interesse anche della Juventus, come sottolinea il noto giornale francese Le10Sport. Secondo quest'ultimo i bianconeri avrebbero presentato un'offerta per l'attaccante brasiliano, confermando in qualche modo anche le indiscrezioni lanciate ad agosto da 'L'Equipè'.

Juve-Neymar, ci sarebbe stata offerta da 100 milioni più Dybala

Ci sarebbe stata un'importante offerta della Juventus per Neymar. È quanto ha dichiarato dal media francese Le10Sport, sottolineando come la dirigenza bianconera avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala per arrivare all'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain. Di certo la società francese avrebbe apprezzato il 10 bianconero come contropartita tecnica, anche se difficilmente avrebbe accettato 'solo' 100 milioni come offerta cash.

Un retroscena di mercato molto interessante, anche se le cose attualmente sono cambiate: il brasiliano è ritornato decisivo con il Paris Saint Germain realizzando gol importante in Ligue 1. Bisogna però ricordare che difficilmente Dybala avrebbe accettato un trasferimento in Francia, in quanto la volontà del 10 bianconero era ed è quella di rilanciarsi con la Juventus. Attualmente non è considerato titolare ma nel match contro l'Hellas Verona ha dimostrato di essere ancora molto importante per la Juventus.

Il mercato della Juventus

Questo significa che difficilmente Dybala lascerà la Juventus in questa stagione nonostante il Tottenham potrebbe presentare un'offerta nel calciomercato invernale. Ci sono però altri giocatori a rischio cessione, su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Sulla punta croata ex Bayern Monaco potrebbe esserci una partenza anche nel mese di settembre, considerando che alcune società del Qatar sono interessate ed il calciomercato nella nazione asiatica chiude il 30 settembre.

Perin invece interessa sempre al Benfica mentre Pjaca potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria o al Genoa.