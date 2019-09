Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo primo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, finora ha collezionato solo una serie di panchine, nonostante l'apprezzamento iniziale di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, nella sua prima conferenza stampa alla Juventus aveva detto di volere puntare su Dybala e di vederlo come "falso nueve".

Il giocatore sudamericano è partito in panchina nelle prime tre giornate di campionato, nelle quali la Juventus ha affrontato il Parma, il Napoli e la Fiorentina. Dybala è rimasto seduto anche nell'importante gara di Champions League contro l'Atletico Madrid, durante la quale è subentrato ad Higuain solo negli ultimi 12 minuti. Una situazione che di certo non può fare piacere all'ex giocatore del Palermo, superato nelle gerarchie dal suo connazionale.

Higuain si è sicuramente mostrato in grande forma in questo inizio di stagione e sarà molto difficile scalzarlo dal posto di titolare. Resta il fatto che Dybala è stato "bocciato" anche in Champions League e questa situazione non fa che alimentare le voci su un suo possibile addio a gennaio, destinazione Inghilterra. Per il momento comunque si tratta solo di indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Dybala potrebbe essere ceduto a gennaio

Nelle prime quattro partite disputate dalla Juventus a Paulo Dybala è stato preferito Gonzalo Higuain: alla 'Joja' sono stati concessi solo scampoli di partita (14 minuti contro il Napoli e 12 contro l'Atletico Madrid). Davvero troppo poco per un campione come l'ex Palermo. L'avventura dell'attaccante sudamericano alla Juventus potrebbe essere finita qui.

Nella prossima sessione di calciomercato invernale per lui potrebbero aprirsi le porte della Premier League. Il Tottenham e il Manchester United hanno cercato Dybala già in estate e sarebbero pronte a piombare sull'attaccante. Il nazionale argentino non sta riuscendo a scalare le gerarchie e starebbe seriamente pensando alla cessione a gennaio. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata del club bianconero. La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino il talentuoso attaccante del Red Bull Salisburgo, Erling Haaland. Il bomber norvegese ha stupito tutti, dal momento che ha segnato ben 17 reti in nove partite finora. L'attaccante nordico, inoltre, ha esordito in Champions League con una tripletta, messa a segno contro il Genk.