La Juventus ha comunicato la riuscita dell'operazione chirurgica a cui si era sottoposto il difensore Giorgio Chiellini. Secondo il comunicato ufficiale, l'intervento svolto a Innsbruck è andato a buon fine. Adesso il calciatore dovrà affrontare sei mesi di recupero e riabilitazione. Nel frattempo la Juventus ha stilato la lista dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della Champions League.

Chiellini inevitabilmente è stato escluso, ma sono rimasti fuori due nomi importanti come Emre Can e Mandzukic, per cui potrebbero aprirsi le porte del mercato a gennaio.

Operazione perfettamente riuscita

Il mondo bianconero può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Juventus ha diffuso un comunicato stampa sul proprio sito, riguardante l'operazione chirurgica che ha interessato Giorgio Chiellini.

Il difensore è stato sottoposto a un intervento a seguito dell'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Secondo il comunicato ufficiale, l'operazione è "perfettamente riuscita". I medici avrebbero previsto per il giocatore almeno "sei mesi di recupero" con sedute di riabilitazione. Insomma il capitano bianconero dovrà stare per un po' lontano dal campo di gioco.

L'intervento a cui è stato sottoposto Chiellini è avvenuto nella clinica Hochrum di Innsbruck per mano del professor Christian Finkalla. Insieme a lui in sala c'era anche il medico sociale della Juventus, il dottor Tzouroudis.

Naturalmente l'intero club bianconero ha atteso con apprensione le dinamiche dell'operazione. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo stesso giocatore ha deciso di salutare e ringraziare i suoi sostenitori, pubblicando un post sui suoi profili social: una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale sorridente, con parole che rassicurano amici e tifosi sulla riuscita dell'intervento.

La lista Champions

Nonostante il sorriso di Giorgio Chiellini, purtroppo la Juventus dovrà fare a meno del suo difensore. Secondo i medici sono previsti sei mesi di recupero per il calciatore bianconero. Dunque non c'è da stupirsi che l'allenatore Sarri non l'abbia inserito nella lista per la prima fase della Champions League. Fanno notizia anche le esclusioni, seppur in parte prevedibili, di due calciatori di livello come Emre Can e Mandzukic.

Ciò potrebbe essere aprire per entrambi i giocatori le porte del calciomercato di gennaio.

Nella lista Champions i tre portieri bianconeri sono Szczesny, Buffon e Pinsoglio. La difesa avrà a sua disposizione De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Alex Sandro, Demiral e Rugani. A centrocampo ci saranno Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Matuidi, Cuadrado, Rabiot e Bentancur. In attacco confermati Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain e Bernadeschi.