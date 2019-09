La sessione di Calciomercato estiva è terminata da pochi giorni, ma continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus.

Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei calciatori più discussi in questi giorni. L'attaccante argentino era stato messo sul mercato dalla Juventus, ma alla fine ha deciso di rimanere a tutti i costi a Torino, per giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Su di lui c'erano top club come Paris Saint Germain, Manchester United e Tottenham, tutti disposti a mettere sul piatto delle importanti offerte per garantirsi le sue prestazioni per questa stagione.

In particolare, la Juventus avrebbe voluto scambiarlo con il Manchester United per arrivare a Romelu Lukaku, ma il forte attaccante belga è stato acquistato dall'Inter, che così ha messo a segno un grande colpo di mercato, beffando gli storici rivali bianconeri.

Tuttavia, la pista Premier League potrebbe riaprirsi per Paulo Dybala. La dirigenza del Tottenham, infatti, stima moltissimo l'attaccante argentino e potrebbe fare un tentativo con la Juventus nella prossima sessione invernale, almeno secondo quanto scrive il "Daily Star".

Mercato Juventus, possibile assalto del Tottenham per Dybala a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Star", il Tottenham non avrebbe alzato bandiera bianca di fronte alla possibilità di mettere le mani su Paulo Dybala. L'attaccante argentino è stato molto vicino a vestire la maglia degli "Spurs" nella scorsa sessione di calciomercato estiva, ma alla fine ha giurato fedeltà alla causa bianconera.

Occorre però sottolineare che, per ora, Dybala ha collezionato solo due panchine nelle prime due uscite di campionato sotto la gestione di Maurizio Sarri. Contro il Parma non è nemmeno entrato in campo, mentre contro il Napoli ha giocato solo una manciata di minuti. Se il suo utilizzo nella prima parte della stagione rispecchierà l'andamento delle prime due giornate di campionato, Dybala potrebbe decidere di guardarsi intorno e, chissà, forse anche accettare di trasferirsi a Londra.

Il Tottenham, comunque, dovrebbe prima trovare l'accordo con il giocatore, per il quale ballano gli annosi diritti d'immagine. Il club bianconero, comunque, valuta Dybala tra i settanta e gli ottanta milioni di euro.

Intanto, arrivano anche importanti notizie sul calciomercato in entrata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Juventus sarebbe interessata a Thomas Meunier, terzino classe 1991 del PSG e della nazionale belga.

Il giocatore sarebbe molto gradito a Fabio Paratici.