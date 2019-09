La Juventus ha ricevuto molte critiche sul mercato da parte degli addetti ai lavori, non tanto per agli acquisti, ma per le mancate cessioni, che porteranno Maurizio Sarri a gestire una rosa fin troppo numerosa e soprattutto rischiano di creare problemi di bilancio per la società bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà lavorare proprio in questa direzione, e nel mercato di gennaio cercare di piazzare alcuni esuberi.

Di certo, nessuno discute l'abilità societaria nell'individuare i parametro zero di qualità: negli anni passati sono arrivati giocatori di livello come Pirlo, Pogba, Evra senza dimenticare i più recenti Emre Can, Rabiot, Ramsey ed il ritorno di Buffon. Per la prossima stagione Fabio Paratici potrebbe regalare altri importanti acquisti a zero: si parla molto di Eriksen, che però interessa anche all'Inter e a Barcellona e Real Madrid, così come interessa il difensore centrale dell'Atletico Madrid Stefan Savic. Le ultime indiscrezioni lanciate da Calciomercato.com confermano l'interesse bianconero per il terzino belga del Paris Sain Germain, Meunier.

Juventus, interessa Meunier del Paris Saint Germain

Da tempo è uno dei giocatori più seguiti dalla dirigenza bianconera, sarebbe potuto arrivare anche nel calciomercato estivo in uno scambio con De Sciglio, ma il trasferimento è saltato perché Sarri considera quest'ultimo molto utile soprattutto per la sua duttilità. L'esterno in questione è Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint Germain che l'anno scorso ha brillato soprattutto in Champions League.

Dal 2016 al Paris Saint Germain, è nazionale del Belgio, team in cui vanta ben 37 presenze e 6 gol. Il giocatore potrebbe quindi essere il naturale sostituto di De Sciglio, in quanto nel calciomercato estivo la Juventus come titolare della fascia destra difensiva ha acquistato il brasiliano Danilo, arrivato a Torino (più 30 milioni cash alla Juventus) nella trattativa che ha portato Joao Cancelo al Manchester City.

La carriera di Meunier

Il terzino belga ha iniziato la sua carriera in Belgio, nel Virton disputando due stagioni con 46 presenze e 15 gol. Dal 2011 al 2016 ha giocato per il Bruges, realizzando 149 presenze e 15 gol. Come dicevamo, dal 2016 è al Paris Saint Germain, con 70 presenze e 8 gol. E' prevalentemente un terzino destro di buona velocità, ma può disimpegnarsi anche come centrocampista di destra.

Potrebbe essere un'ottima occasione di mercato per la Juventus anche perché sarebbe l'ennesimo acquisto a parametro zero per il direttore sportivo Fabio Paratici. Il giocatore da tempo viene accostato alla Juventus ma la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per vedere il nazionale belga con la maglia bianconera.