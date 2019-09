Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai. Dopo unestate di grandi colpi e tantissimi rumors, adesso il momento di guardarsi in casa. Nei prossimi mesi andranno risolti i nodi relativi ai rinnovi di contratto in scadenza nel 2020. Due le situazioni da affrontare, quelle del centrocampista Blasie Matuidi e dellesterno Juan Cuadrado. Entrambi la prossima estate potrebbero lasciare Torino a parametro zero, ma le trattative inizieranno presto e non detto che non possano rimanere.

Calciomercato Juventus: iniziano i colloqui con Cuadrado

Le novit pi importanti per il calciomercato della Juventus riguardano Cuadrado. Lesterno colombiano al momento impegnato con la sua Nazionale ma torner in settimana in Italia. Per lui la missione sar doppia, prima dovr cercare di conquistare una maglia per la partita con la Fiorentina. Poi tratter, insieme al suo agente Alessandro Lucci il rinnovo di contratto che dovrebbe prevedere lallungamento fino al 2021.

Difficile al momento ipotizzare delle cifre per lo stipendio che adesso si assesta intorno ai 4,5 milioni a stagione. stato lo stesso giocatore ad ammettere limminente incontro aggiungendo: Sono molto grato alla Juve e sono felice di essere parte di questo gruppo, speriamo di trovare la soluzione migliore.

Cuadrado tende quindi la mano alla Juve che per dovr fare alcune valutazioni. Il sudamericano ha 31 anni e caratteristiche che in rosa in pochi hanno.

Grande velocit, ottima tecnica e buona duttilit ne fanno un giocatore stimato da Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli vista la grande abbondanza nel reparto offensivo sta pensando di provarlo come laterale di difesa. Unarma in pi quando gli avversari si chiudono, un esperimento gi provato da Massimiliano Allegri.

E se invece la trattativa dovesse fallire? Se il giocatore e il club non trovasse laccordo?

La sensazione che si cercher di non arrivare alla separazione, ma se cos dovesse essere la data sarebbe quella di gennaio 2020. Le squadre che guardano a Cuadrado con interesse non mancano, in estate si parlato del Milan e dallaltra parte di Milano c Conte che ha sempre stimato moltissimo il ragazzo. Al momento difficile pensare alla separazione ma molto dipender da quanto e come Sarri utilizzer il colombiano nei prossimi mesi.

Matuidi - Juventus: vero amore

Laltra trattativa di calciomercato della Juventus che andr affrontata con una certa urgenza quella legata a Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, proprio come Cuadrado, va in scadenza nel 2020 e ancora non ha rinnovato lintesa con i bianconeri. Il sito ilbianconero.com rivela che ci sarebbe una clausola per il rinnovo automatico probabilmente con ingaggio confermato a 4 milioni.

Difficile pensare che comunque largomento non verr affrontato con un incontro.

Negli ultimi giorni Matuidi dal ritiro della Francia ha espresso parole al miele per la Juve. Ho sempre detto di stare bene a Torino il pensiero del centrocampista che ha poi aggiunto: le voci su un mio possibile ritorno al PSG erano false. La volont del giocatore, anche in questo caso, quindi quella di restare, ora toccher ai Campioni dItalia decidere cosa fare.

Non un mistero infatti che Matuidi sia stato per buona parte dellestate sulla lista dei cedibili. Si pensava che le sue caratteristiche non si sposassero con lidea di calcio di Sarri ma cos non . Il transalpino, proprio come Khedira, con il lavoro durante lestate ha convinto il tecnico. La prova arrivata nelle prime due gare di campionato giocate da titolare. I mille polmoni del Campione del Mondo non possono essere messi in panchina cos facilmente soprattutto quando i nuovi acquisti Rabiot e Ramsey devono ancora trovare la giusta condizione. Cos Matuidi si preso la Juve e non vuole mollarla. Come per Cuadrado molto dipender dallimpiego da qui a gennaio. Per ora il francese titolare ma gi a Firenze Rabiot potrebbe scalzarlo, senza contare che con il ritorno di Ramsey il centrocampo avr una pedina da aggiungere ai vari Pjanic, Emre Can, Bantancur e Khedira. Le partite Cuadrado e Matuidi sono aperte, il calciomercato della Juventus dovr fare i conti con i due rinnovi da qui a gennaio. Senza un accordo entrambi potrebbero lasciare il club a zero ma i due giocatori sembrano avere tutta lintenzione di restare ancora a Torino a lungo.