Il Calciomercato estivo si chiuso solo da pochi giorni, ma stanno continuando ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero, infatti, sta fiutando alcuni colpi a parametro zero per il 2020 e sta guardando soprattutto in Premier League. Il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe fortemente interessato a due giocatori del Tottenham, il difensore Alderweild e il forte centrocampista Christian Eriksen.

Attenzione anche a Nemanja Matic del Manchester United, giocatore che potrebbe fare molto comodo alla Juventus, nel caso in cui a gennaio dovesse andare via Emre Can (che non sicuramente rimasto contento per l'esclusione in Champions League). La Juventus, comunque, avrebbe messo gli occhi anche su David De Gea, fortissimo portiere del Manchester United. Il contratto del numero uno spagnolo scade nel 2020 e tra qualche mese il club bianconero potrebbe iniziare le trattative.

L'insidia principale, per, sarebbe rappresentata dal Paris Saint Germain, che segue da tempo il portiere iberico. Stando a quanto riporta la stampa britannica, comunque, la Juventus sarebbe in pole position per De Gea. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile l'acquisto di De Gea a parametro zero

Come riportano le ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe alla ricerca di un portiere per il futuro.

Nel mirino non ci sarebbe solo David De Gea del Manchester United (considerato dagli esperti come uno dei migliori in circolazione nel ruolo), ma anche un numero uno turco Ugurcan Cakir. Perin dovrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale, mentre per Buffon, salvo colpi di scena dell'ultima ora, si dovrebbe trattare della sua ultima stagione in bianconero. Se la dirigenza sabauda dovesse mettere a segno il colpo De Gea (molto apprezzato dai vertii bianconeri, come riporta il noto quotidiano britannico "Daily Mirror"), potrebbe cambiare il futuro di Szczesny.

Il numero uno polacco ha disputato un'ottima stagione in bianconero e su di lui ci sono gi numerosi top club europei, come il Manchester United e il Tottenham. La squadra londinese infatti da tempo alla ricerca di un top player nel ruolo. La terza ipotesi sarebbe il Paris Saint Germain; il club francese ha appena acquistato Keylor Navas, ma potrebbe decidere di puntare sul forte portiere polacco per la prossima stagione.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi mesi. Sempre per quanto riguarda il mercato in uscita, da valutare la situazione di Dybala, che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.