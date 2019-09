La Juventus molto attiva sul mercato, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il club bianconero avrebbe messo nel mirino Kai Havertz, giovanissimo difensore centrale che milita nelle fila del Bayer Leverkusen. Il giocatore ventenne sta offrendo prestazioni certamente oltre la media ed corteggiato da tutte le big del calcio europeo, soprattutto dal Real Madrid (che lo ritiene il colpo di mercato ideale nel caso in cui dovesse fallire un nuovo assalto a Pogba o Van de Beek).

Come riporta il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", per, la Juventus avrebbe sorpassato il Real Madrid nella corsa al giovanissimo talento del calcio tedesco. Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera degli investimenti sul mercato anche a gennaio e il ventenne nazionale tedesco sarebbe molto apprezzato dal campione lusitano. Havertz sarebbe anche nella lista di Fabio Paratici, direttore sportivo sempre molto attendo ai nuovi talenti del panorama continentale. Su Havertz ci sono anche Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Borussia Dortmund.

Mercato Juventus, possibile colpo Havertz a gennaio

Il Bayer Leverkusen sar uno degli avversari della Juventus in Champions League e il club bianconero prover a parlare di lui con la dirigenza del club tedesco, con cui ha ottimi rapporti. Il costo del cartellino del giocatore di circa cinquanta milioni di euro, considerata la sua giovanissima et. La Juventus, comunque, potrebbe provare ad anticipare la concorrenza per aggiudicarsi il talento tedesco gi nella prossima sessione di Calciomercato invernale, soprattutto se dovesse infortunarsi un altro centrale dopo il crack di Chiellini (che dovr stare fermo almeno sei mesi), caso in cui sarebbe costretta a tornare sul mercato.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto continuano ad arrivare notizie su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori pi discussi in questo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale: su di lui ancora fortissimo l'interesse del Tottenham, che ha provato ad acquistarlo in estate.

Attenzione anche al Paris Saint Germain che, come riporta il noto quotidiano britannico Daily Express, vorrebbe anticipare la concorrenza in vista della sempre pi probabile partenza di Neymar nel 2020. Un altro club che potrebbe assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala il Manchester United.