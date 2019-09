Secondo il Presidente dell'Empoli, il centrocampista del Sassuolo Traorè sarebbe già stato acquistato dalla Juventus. Il Calciomercato estivo in Serie A ha regalato sicuramente acquisti importanti, da parte soprattutto delle società di vertice: Juventus, Inter, Napoli, Roma sono state sicuramente protagoniste, ma è da sottolineare anche il mercato della Fiorentina del nuovo Presidente Commisso, che ha regalato alla tifoseria toscana giocatori come Boateng, Ribery e Badelj.

A proposito della società di Suning, spiccano gli arrivi di Lukaku, Barella e Sensi, mentre il Napoli ha deliziato i propri sostenitori grazie a giocatori come Manolas, Lozano e Llorente. La Roma, invece, sul gong, ha realizzato un grande acquisto, quello di Mkhitaryan dall'Arsenal ma in tema acquisti, anche la Juventus è stata assoluta protagonista: De Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot, Buffon hanno evidentemente incrementato il livello qualitativo della rosa bianconera.

Sono passati però in secondo piano l'acquisto di alcuni giovani che potrebbero diventare potenziali titolari: non ci si riferisce solamente ai vari Rafia o Mota Carvalho, punti di riferimento della Juventus under 23, ma anche a giocatori 'controllati' dalla Juventus. Si parla in particolar modo del giovane centrocampista Traorè, acquistato dal Sassuolo dall'Empoli ma sotto la supervisione della Juventus, come sottolinea il presidente dell'Empoli Corsi a Radio Punto Nuovo.

'Traorè è un giocatore importante, ma l'ha preso la Juventus'

Come è noto, l'Empoli è impegnato in Serie B, con il desiderio e la volontà di ritornare nel massimo campionato italiano, considerando soprattutto le ambizioni del suo Presidente Corsi. Proprio la retrocessione in Serie B ha portato la dirigenza toscana a cedere molti dei suoi pezzi pregiati, su tutti spicca sicuramente il centrocampista del 2000 Traorè, trasferitosi al Sassuolo ma, come conferma Corsi, ''l'ha preso la Juve''.

Ci sarebbe infatti il 'controllo' bianconero dietro l'arrivo in Emilia del giovane mediano, che è destinato a ritornare molto presto alla Juventus. Un centrocampista dotato di ottima velocità, che unisce quantità e qualità e che è molto abile negli inserimenti. Lo stesso Presidente dell'Empoli ha parlato poi di un altro ex Empoli, che sta stupendo al Napoli: Di Lorenzo, terzino destro acquistato dalla società campana per circa 10 milioni di euro.

E' oramai il titolare del Napoli ed è stato uno dei migliori del match di Champions League contro il Liverpool. Corsi non pensava che il terzino potesse crescere così tanto, secondo il Presidente infatti è buon giocatore, ma al massimo avrebbe potuto arrivare a giocare con società di metà classifica come Sampdoria o Fiorentina. Invece sta dando anche più del 100%, dimostrando che il lavoro paga sempre.