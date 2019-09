Il Calciomercato estivo si è chiuso e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l'Inter è probabilmente la regina del mercato, considerando che è riuscita a piazzare importanti esuberi, seppur la maggior parte in prestito. E' il caso di Dalbert, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi: soprattutto la cessione di quest'ultimo è stata una delle grane principali risolte dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è pronto a rendersi protagonista anche nel calciomercato invernale.

Arriva un'importante indiscrezione dall'Inghilterra, nello specifico dal giornale Express, che confermerebbe come la società di Suning sia interessata ad uno dei giocatori più interessanti a livello europeo, in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2020. Parliamo del centrocampista danese Eriksen, che non ha rinnovato il contratto con la società inglese perché vorrebbe fare una nuova esperienza professionale per la prossima stagione.

Il Tottenham, pur di non cederlo, l'ha tenuto con il rischio che possa andare in scadenza, ma Pochettino spera in un'intesa anche se ci sono diverse società interessate, fra cui anche l'Inter.

Inter, possibile offerta per Eriksen

Secondo il noto giornale inglese, l'Inter potrebbe decidere di presentare un'offerta per Eriksen, non per acquistarlo a parametro zero da luglio 2020, ma per il mese di gennaio, presentando quindi un'offerta al Tottenham (che rischia di perderlo a zero) e quindi anticipando la concorrenza che vuole investirci a zero dalla prossima stagione.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di molte società, Barcellona, Real Madrid, Juventus e appunto Inter. Sarebbe quindi l'ennesima sfida di mercato fra le due società italiane, dopo la trattativa Lukaku, trasferitosi poi alla società di Suning. Ovviamente in tutto questo, Pochettino è lo scontento della situazione, in quanto non apprezza il fatto di avere in rosa un giocatore a rischio scadenza, per di più della qualità di Eriksen.

Di recente quest'ultimo ha rilasciato interessanti dichiarazioni in cui ha sottolineato il fatto che 'gli piacerebbe decidere sul suo futuro come a Football Manager ma non può'. Alla fine della scorsa stagione, il centrocampista danese aveva espresso la volontà di fare una nuova esperienza professionale.

Il mercato dell'Inter

L'Inter è quindi riuscita a piazzare sul mercato tanti esuberi, anche se la maggior parte in prestito: in tema arrivi, oltre a Lukaku, sono arrivati Barella, Sensi, Godin, Lazaro, Biraghi e Sanchez.

Nonostante la delusione per il mancato arrivo di Dzeko, di certo l'acquisto del cileno negli ultimi giorni di mercato ha impreziosito il mercato dell'Inter che si candida, insieme a Napoli e Juventus, a lottare per la vittoria della Serie A.