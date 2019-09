L'Inter, questa sera alle ore 18:55, giocherà la sua prima partita stagione di Champions League contro lo Slavia Praga. La formazione di Conte è reduce dalla vittoria di misura contro l'Udinese, 1-0 con gol del sorprendente Sensi. Il team nerazzurro è in testa alla classifica del campionato di Serie A: 9 punti dopo le prime tre sfide. Lukaku e compagni avranno di fronte i ragazzi di Trpisovsky, reduci da un sonoro 3-0 contro lo Slovacko, che li ha portati in vetta alla classifica della Liga ceca.

Nonostante ciò, la formazione ceca è la più abbordabile del gironi, completato da Barcellona e Borussia Dortmund. Guardando i precedenti, le due squadre non si sono mai incontrate in competizioni ufficiali. A San Siro sono attesi circa 2500 tifosi arrivati direttamente da Praga.

Come guardarla in tv

Inter-Slavia Praga verrà mandata in onda in esclusiva in diretta su Sky Calcio 2 e su Sky Sport 1. Come avviene per tutte le partite trasmesse sulla pay tv, sarà possibile seguire il match di Champions League anche in streaming su Sky Go.

Probabili formazioni di Inter-Slavia Praga

Antonio Conte questa sera dovrebbe affidarsi per la prima volta a Valentino Lazaro, pronto a prendere il posto di Antonio Candreva a centrocampo. In difesa quasi certamente ci sarà Danilo D'Ambrosio, che affiancherà De Vrij e Skriniar. Le scelte del mister dovrebbero relegare in panchina il recuperato Diego Godin. In panchina ci sarà anche Nicolà Barella, che potrebbe essere sostituito da Matias Vecino.

A centrocampo dovrebbero agire anche Brozovic, Sensi e Asamoah. L'attacco della formazione nerazzurra verrà affidato a Lukaku e al 'Toro' Martinez. Trpisovsky dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1: Traorè, Husbauer e Olayinka agiranno alle spalle di Skoda.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, L.Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Hovorka, Kudela, Zeleny; Stanciu, Soucek; Traore, Olayinka, Husbauer; Skoda. Allenatore: Trpisovsky.