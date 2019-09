A tenere banco in questi giorni però è anche il Calciomercato, non solo sulla situazione parametri zero, ma anche su possibili acquisti per la prossima stagione: nel calciomercato estivo è stato vicinissimo al trasferimento a Torino il centrocampista offensivo Federico Chiesa, che avrebbe anche discusso con la dirigenza della Fiorentina che infatti ha voluto trattenerlo almeno questa stagione in Toscana.

Difficilmente però il prossimo anno resterà a Firenze, ecco perché potrebbe delinearsi una sfida di mercato fra Juventus ed Inter, in quanto anche Marotta è interessato al nazionale italiano di Roberto Mancini.

Juve, possibile sfida di mercato con l'Inter per Chiesa

Come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe delinearsi una sfida di mercato per la prossima stagione fra Juventus ed Inter che riguarderebbe il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.

Quest'ultimo infatti è uno dei giocatori più ambiti a livello europeo e rappresenta il giocatore ideale per Sarri nel suo 4-3-3. Anche Conte apprezza molto il nazionale italiano, che oltre a garantire tanta qualità, è un giocatore che non si risparmia ed è molto importante per l'equilibrio della sua squadra. Sarà molto importante questa stagione per il giocatore della Fiorentina anche perché ci sarà l'opportunità di dimostrare il suo valore anche all'Europeo, con l'Italia che è vicinissima alla qualificazione alla massima competizione europea per nazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

La Juventus deve però stare attenta al bilancio, in quanto come è noto, è prevista una perdita finanziaria anche questa stagione: questo dovrebbe significare la cessione di alcuni esuberi, ma soprattutto sarà necessario diminuire il tetto ingaggi della rosa bianconera. A tal proposito sarebbe vicinissimo il trasferimento di Mandzukic in Qatar, all' Al Gherafa, mentre a gennaio potrebbero partire i 'recuperati' Perin e Pjaca così come è da valutare le situazioni Rugani, Emre Can e Dybala.

Il difensore centrale è stato vicinissimo al trasferimento allo Zenit in estate ma l'infortunio di Chiellini avrebbe fermato la cessione mentre Emre Can, deluso dall'esclusione dalla lista Champions League, potrebbe decidere di lasciare Torino. Infine Dybala piace sempre al Tottenham e non è esclusa un'importante offerta a gennaio.

La Juventus in Champions League

La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, prevista al Wanda Metropolitano il giorno mercoledì 18 settembre alle ore 21:00.

Dopo la non ideale partita contro la Fiorentina, i sostenitori bianconeri si attendono una partita diversa, anche se la Juventus non potrà contare su Douglas Costa (uscita infortunato a Firenze) e probabilmente su Pjanic, che per quanto potrebbe recuperare per l'Atletico Madrid, difficilmente sarà rischiato da Sarri.