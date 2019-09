Questa sera il Torino ospita il Lecce nel posticipo del terzo turno del campionato di Serie A 2019/2020. I granata sono reduci da due vittorie nelle prime due giornate (Sassuolo 2-1, Atalanta 3-2), mentre il Lecce è ancora alla ricerca del primo punto. Due sconfitte nelle prime due partite per i ragazzi di Liverani, che sono stati sconfitti in casa dall'Hellas Verona e a San Siro dall'Inter. In caso di vittoria, la formazione di casa aggancerebbe l'Inter in vetta alla classifica di Serie A.

Torino-Lecce, probabili formazioni: le ultime

Per la sfida contro il Lecce, Mazzarri dovrebbe fare affidamento al 3-5-2, con Belotti e Zaza in attacco. In difesa confermati Izzo, Djidji e Bonifazi. Il centrocampo a cinque sarà composto probabilmente da Aina, Rincon, Meitè, Baselli e De Silvestri. In porta l'italiano Sirigu. Nel Lecce, Liverani dovrebbe affidarsi a Falco e Lapadula in avanti, con Mancosu alle loro spalle.

Il centrocampo dovrebbe essere composto da Tachtsidis, Petriccione e Shakhov (o Majer). A difendere la porta protetta da Gabriel ci saranno probabilmente Lucioni, Rossettini, Benzar e Calderoni. Di seguito il riepilogo delle formazioni.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani.

Dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Torino e Lecce potrà essere seguita dalla 20:45 in esclusiva sui canali Sky. Nel dettaglio, il match sarà visibile su Sky Sport Serie A e sul canale 251. Per gli abbonati alla pay tv sarà possibile seguire il posticipo di Serie A anche attraverso l'applicazione SkyGo, disponibile sia per device Android che IOS. Sarà possibile guardare la partita anche online accendendo con le proprie credenziali al sito SkyGo.it.

Sarà possibile seguire la partita anche su Now Tv, che consente di guardare i programmi Sky con abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Le due società, a gara in corso, aggiorneranno testualmente i rispettivi profili social.