Per la terza giornata di campionato di Serie D Girone I il calendario propone il match Roccella-Palermo: l'incontro è in programma oggi 15 settembre sul neutro dello stadio Macrì di Locri, a causa dei problemi di capienza del Ninetto Muscolo, con fischio di inizio fissato per le ore 15:00.

La formazione di mister Rosario Pergolizzi è reduce da due successi consecutivi, rispettivamente contro il Marsala, di misura, alla prima giornata, e San Tommaso, con il risultato di 3-2.

I rosanero guidano la classifica del raggruppamento, primi a quota 6 punti, seppur in coabitazione con Acireale e Biancavilla.

Il Roccella tuttavia non ha ancora avuto la gioia di vincere la prima gara della stagione: nel match d'esordio è arrivato un pareggio contro il Corigliano per 1-1, mentre il Biancavilla ha avuto la meglio sulla formazione di mister Francesco Galati, vincendo per 1-0.

A dirigere l'incontro Roccella-Palermo è stato designato il signor Simone Taricone della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia.

Probabili formazioni Roccella-Palermo

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Macrì, con fischio di inizio previsto per le ore 15:00, i tecnici Pergolizzi e Galati dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

ROCCELLA (3-5-2): Scuffia; Liviera, Mbaye, La Gamba; Faiello, Romeo, Osei, Sangare, Cavallaro; Leveque, Figliomeni

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici

Tabellino Roccella-Palermo

ROCCELLA: in attesa delle formazioni ufficiali

PALERMO: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: