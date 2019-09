Sabato per la Juventus inizierà un periodo davvero intenso fatto di sette partite in ventitré giorni. Questo ciclo di match per i bianconeri comincerà con la gara contro la Fiorentina e terminerà con la sfida contro l'Inter, poi ci sarà una nuova pausa per lasciare spazio alle nazionali. Nel corso di queste sette partite Maurizio Sarri vorrà vedere la sua Juve esprimersi al meglio e i match dal grande fascino di certo non mancheranno a cominciare dalla partita di sabato contro la Fiorentina.

Di certo i tifosi bianconeri hanno segnato sulla loro agenda la data del 6 ottobre, giorno in cui ci sarà la gara contro la rivale di sempre ovvero l'Inter.

Quella contro i nerazzurri è sempre una partita molto sentita per la Juve e le due squadre non si danno battaglia solo in campo visto che spesso Fabio Paratici e la dirigenza interista si sfidano anche sul mercato. La Juve nelle ultime settimane avrebbe messo nel mirino Willian.

Sul brasiliano, però, non ci sarebbe solo il club bianconero, visto che (stando a quanto affermano in Inghilterra) su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Quindi è possibile che la Juve e i nerazzurri ingaggino un duello di mercato per Willian.

Sfida Paratici-Marotta

Questa estate spesso si è parlato di sfide di mercato fra la Juventus e l'Inter. Le due società si sono scontrate per arrivare ad alcuni giocatori e probabilmente si sfideranno anche in futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

In particolare, i bianconeri starebbero pensando a Willian del Chelsea. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con gli inglesi nel 2020 e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Per questo motivo la Juve starebbe proprio pensando di accaparrarsi il talentuoso verde-oro classe '88, anche se pure l'Inter sarebbe interessata al giocatore.

Adesso resta da capire chi fra Paratici e Marotta riuscirà a spuntarla per il brasiliano e se davvero i due club sono interessati al giocatore.

Infatti, spesso sul mercato ci sono operazioni di disturbo: nei prossimi mesi dunque sarà interessante vedere se davvero una tra la Juve e l'Inter affonderà il colpo per Willian.

Mandzukic verso il no al Qatar

Mario Mandzukic starebbe vivendo un periodo non troppo facile. Infatti, il croato è stato escluso dalla lista Champions e Maurizio Sarri al momento non lo ha ancora fatto scendere in campo.

Mandzukic, questa estate, ha deciso di restare alla Juve rifiutando le proposte di molti club.

Stando a quanto afferma la stampa croata, il numero 17 juventino non sembra intenzionato nemmeno ad accettare un trasferimento nel Qatar. Dunque è possibile che Mario Mandzukic voglia aspettare la finestra di mercato di gennaio per decidere quale sarà il suo futuro. E chissà che in questi mesi non riesca a far cambiare idea a Maurizio Sarri.