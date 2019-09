La Juventus si è ritrovata questo pomeriggio alla Continassa per allenarsi e preparare la sfida di sabato 14 settembre, con inizio alle ore 15, contro la Fiorentina. Al gruppo si sono aggregati altri giocatori che sono rientrati dalle nazionali e all'appello mancano ancora i sudamericani. Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado rientreranno solo nella giornata di giovedì. Di questi quattro giocatori solo uno scenderà in campo sabato al Franchi e si tratterà del numero 12 juventino.

I giocatori che oggi sono rientrati alla base sono De Ligt, Demiral, Emre Can, Matuidi e Szczesny mentre Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno a Torino ma ha goduto di un tuono di riposo. Inoltre, questo pomeriggio, alla Continassa è arrivato un ospite speciale ovvero Fabio Quartararo. Il motociclista ha incontrato i campioni bianconeri e si è intrattenuto con Douglas Costa, Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey.

Sarri sarà in panchina a Firenze

La Juventus da alcuni giorni sta lavorando intensamente in vista della partita di sabato 14 settembre contro la Fiorentina.

Prima della seduta di oggi i bianconeri hanno ricevuto la visita del motociclista Fabio Quartararo. Incontro che è stato documentato dalla società piemontese con gli scatti condivisi sui profili social. Subito dopo la squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano in vista della sfida contro i viola. Al Franchi per i bianconeri ci sarà finalmente l'esordio in panchina per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha smaltito la polmonite e ora è pronto a fare il suo esordio stagionale.

Sarri, la scorsa settimana, ha ripreso ad allenare la squadra e così può incidere ancora di più sui suoi giocatori. L'allenatore è già alle prese con le scelte di formazione e dovrà capire chi far riposare a Firenze visto che mercoledì 18 settembre ci sarà la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Tra i candidati per giocare al Franchi ci potrebbe essere anche Emre Can. Il tedesco, oggi, è rientrato alla Continassa per riprendere gli allenamenti dopo la pausa per le nazionali.

Il centrocampista è stato escluso dalla lista Champions e al momento non sembra essere tra le prime scelte di Sarri. Il numero 23 juventino cercherà di guadagnare posizioni nelle gerarchie con la consapevolezza che però non gli verrà regalato nulla. Dunque Emre Can tornerà titolare quando riuscirà a convincere l'ex tecnico del Napoli che può essere ancora utile alla causa bianconera.

In attacco sabato toccherà ancora ad Higuain

Sabato 14 settembre la Juve riprenderà la sua marcia in campionato.

Nella sfida contro i viola è possibile che Maurizio Sarri faccia qualche cambio di formazione. Il tecnico toscano deve valutare lo stato di forma dei nazionali e dunque dovrà decidere se qualcuno dovrà osservare un turno di riposo. Anche perché, subito dopo la gara del Franchi, la Juve farà il suo esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid. Nelle sfide europee il livello si alza e perciò bisogna schierare solo giocatori al top.

Per tale motivo Sarri farà le sue scelte solo a ridosso della partita contro la Fiorentina. Quello che sembra certo è che sabato l'attacco bianconero sarà guidato da Gonzalo Higuain. Il pipita ha sfruttato la pausa per lavorare e perciò è pronto a tornare in campo dal primo minuto, insieme a lui ci saranno molto probabilmente Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Gli altri dubbi di formazione verranno risolti nel corso dei prossimi allenamenti a cominciare da giovedì quando la Juve si ritroverà alla Continassa nel pomeriggio per svolgere la seduta dell'antivigilia della gara contro la Fiorentina.