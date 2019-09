Archiviata la piacevole parentesi dedicata agli Azzurri di Roberto Mancini, il mondo del calcio si rituffa a capofitto nei campionati nazionali. La prossima sosta che vedrà impegnati Donnarumma e compagni sarà a metà ottobre, da qui a quella data saranno ben cinque le giornate che infiammeranno la prima parte di stagione del Campionato di Serie A 2019/2020. Le prossime settimane saranno particolarmente faticose, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Ci sarà da affrontare un turno infrasettimanale e le squadre più blasonate inizieranno l'avventura europea, con Juve, Napoli, Inter e Atalanta impegnate nei primi due turni di Champions League, mentre Roma e Lazio nelle due sfide iniziali di Europa League.

Date, orari e copertura televisiva

Il primo dei tre turni infrasettimanali dell'anno è in programma tra martedì 24 e giovedì 26 settembre. Le attesissime Coppe, invece, saranno le protagoniste la settimana successiva e poi torneranno ad esaltare gli appassionati prima della 7ª giornata di campionato, con l'attesissima sfida tra Inter e Juventus.

Su Sky saranno visibili sette partite, mentre Dazn trasmetterà tre incontri per giornata, uno il sabato alle 20:45 e due la domenica, alle 12:30 e alle 15:00.

La 3ª giornata inizierà su Sky, che sabato 14 settembre trasmetterà Fiorentina - Juventus alle ore 15 e Napoli - Sampdoria alle 18, mentre alle 20:45 sarà possibile seguire Inter - Udinese su Dazn.

Domenica alle 12:30, Dazn proporrà Genoa - Atalanta e di seguito Parma - Cagliari, mentre Brescia - Bologna e Spal - Lazio saranno visibili sempre alle 15 su Sky.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Stessa piattaforma per Roma - Sassuolo alle 18 e Hellas Verona - Milan in serata. Il 3° turno si chiuderà su Sky lunedì 16 con Torino – Lecce.

Il 4° turno ripartirà dopo la 1ª giornata di Champions e inizierà con l'anticipo di venerdì 20 settembre, trasmesso in serata da Sky, tra Cagliari e Genoa

Sabato 21 alle 15:00 Udinese - Brescia e alle 18.00 Juventus - Hellas Verona, entrambe su Sky, mentre il 'Derby della Madonnina' Milan - Inter sarà visibile in serata su Dazn.

Il programma della giornata si chiuderà domenica 22: alle 12:30 su Dazn si potrà assistere a Sassuolo - Spal, di seguito Lecce - Napoli alle 15. Stesso orario per Bologna - Roma su Sky, che propone anche Sampdoria - Torino nel primo pomeriggio, Atalanta - Fiorentina alle 18 e Lazio - Parma alle 20:45.

5ª giornata (turno infrasettimanale)

Inizierà martedì 24 alle ore 19 su Sky il turno infrasettimanale con Hellas Verona - Udinese , mentre Brescia - Juventus sarà visibile su Dazn dalle 21.

Mercoledì alle 19:00 Roma e Atalanta (Sky) daranno vita ad un match sicuramente interessante. Alle 21 Fiorentina - Sampdoria e Spal - Lecce su Dazn. Genoa - Bologna, Napoli - Cagliari , Parma - Sassuolo e Inter - Lazio su Sky. Il turno si chiuderà giovedì 26 alle 21:00 con il posticipo Torino - Milan su Sky.

6ª e 7ª giornata

Sabato 28 alle 15:00, Juventus - Spal aprirà la 6ª giornata su Sky, che proporrà alle 18 anche Sampdoria - Inter.

Dazn risponderà con Sassuolo - Atalanta in serata e la domenica offrirà ai tifosi alle 12:30 Napoli - Brescia e alle 15 Lecce - Roma.

Su Sky stesso orario per Lazio - Genoa e Udinese - Bologna, si continuerà alle 18:00 con Cagliari - Hellas Verona, per poi concludere la domenica alle 20:45 con Milan – Fiorentina. Lunedì 30, Parma - Torino in serata.

Il 7° turno di Campionato, venerdì 4 ottobre, avrà inizio su Sky, che presenterà in serata Brescia - Sassuolo. Sabato 5 ottobre, sulla stessa piattaforma, alle 15:00 Spal - Parma e alle 18:00 Hellas Verona - Sampdoria, prima della sfida serale tra Genoa e Milan visibile su Dazn.

La prima partita domenicale è in programma alle 12:30 e vedrà opposte Fiorentina e Udinese in diretta su Dazn, che dalle 15 propone anche Atalanta -Lecce. Sky presenta nel primo pomeriggio Bologna - Lazio e Roma - Cagliari, dalle 18 Torino - Napoli, poi in prima serata l'imperdibile Derby d'Italia tra Inter e Juventus, entrambe reduci dal turno di Champions.